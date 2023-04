La mitología es una asignatura que debería estar implantada en las aulas ya que nos permite acercarnos a los mitos o historias cargadas de simbolismo que forman parte de nuestro pensamiento e influyen en nuestra forma de ver el mundo mucho más de lo que nos pensamos.

El analfabetismo que tenemos en las culturas antiguas, como podría ser la romana y la griega (y eso que estas son dos de las más conocidas precisamente), me parece una falta de respeto hacia nuestros antepasados. Saber cómo se vivía hace mucho tiempo, creo que debería ser imprescindible. Además no es solo por educación, sino curiosidad por las diferentes culturas que además, como en el caso de la griega, son la base de las sociedades occidentales.

También quiero resaltar que en 3º de ESO se da Física y Química, incluso también en 2º de ESO, y sin embargo no hay ninguna asignatura como Latín o Griego hasta que esta primera es opcional en 4º de ESO.

Más civilizaciones y como optativa

Con la asignatura de latín podrás conocer la vida romana en su mayor plenitud. Creo que darlo todo en un solo curso es demasiado intenso por lo que se podría dividir, como se hace con la Física y Química, en dos cursos. Así se podría profundizar más en temas como la mitología romana que viene de la griega. Pero no me quiero centrar solo en esta rama, saber sobre el Antiguo Egipto y sus dioses o sobre cualquier otra civilización antigua, debería ser obligatorio.

Quizá para la gente que se le dan bien las ciencias, en un principio, esto no sea su opción favorita, pero no tendría por qué ser una materia obligatoria en el momento de su implantación. Otra alternativa sería cambiar la asignatura de Religión Católica a solo Religión para que englobara muchas más culturas y no solo profundizar en las grandes religiones actuales (que no digo que no sea necesario).

Estas medidas serían para realzar la cultura en general, ya que en está resultando demasiado básica para muchas personas que querríamos aprender más.