Los barrios de Zaragoza entran en campaña. Los programas electorales de los candidatos al ayuntamiento están plagados de propuestas y buenas intenciones, donde unos y otros se disputan a pie de calle hasta la última papeleta. A golpe de proyectos grandilocuentes, tratan de captar el voto rescatando promesas del pasado mezcladas con la novedad y la necesidad, como la rehabilitación y construcción de viviendas públicas. Entre las principales reivindicaciones vecinales aparece la de siempre, la movilidad, pero salen otras muy sonadas como el arreglo de las calles o de las zonas verdes, con la excepción de las riberas, que vuelven a estar en el ranking.

En los últimos cuatro años se han ejecutado o iniciado proyectos históricos, como la prolongación de Tenor Fleta, la reforma de las avenidas Navarra o Cataluña, la apertura del centro de mayores de Universidad, la reconversión del antiguo cuartel de Pontoneros o la construcción de un centro de salud en La Jota. Actuaciones tan necesarias como reivindicadas que se han podido impulsar gracias a años de negociación en las que se han visto inmersos gobiernos de distintos colores. También aparecen otras nuevas que afectan al Gobierno de Aragón.

En la margen izquierda comparten la necesidad de adecuar el hospital Royo Villanova y mejorar las comunicaciones hasta el centro. Incluso, los vecinos del Actur-Parque Goya proponen que se rehabilite, como se ha comprometido a hacer la DGA, y se convierta en un hospital geriátrico. «Por más que lo reformen va a seguir estando obsoleto, lo que tienen que hacer es construir uno nuevo, moderno, con capacidad para prestar más servicios y con aparatos de última generación», explican desde la Asociación de Vecinos Actur-Rey Fernando. Para ello proponen que se construya uno nuevo en una parcela en desuso entre la Escuela de Ingeniería y Arquitectura y Parque Goya.

También reivindican la apertura de centros de mayores públicos. «Privados todos los que quieras, pero se necesitan residencias públicas», recalcan desde la entidad vecinal, que recuerda que la parcela de la avenida Pirineos en la que la DGA va a construir la residencia de estudiantes había proyectado un centro para mayores.

La Estación del Norte, una de las históricas

A pocos metros se encuentra la explanada de la Estación del Norte. Darle una salida es vital para los vecinos, que no esconden su hartazgo después de años escuchando proyectos futuristas para reconvertirla en un punto neurálgico de la ciudad pero que siempre acaban en el cajón de los olvidos.

Es un promesa histórica del PSOE, sabedor de que este distrito es uno de sus feudos, que ahora recupera un proyecto similar al que trató de impulsar en su última etapa de Belloch, que propuso reconvertirla en una especie de Covent Garden.

El parque Tío Jorge también aparece como prioritario para los vecinos de la margen izquierda. El actual equipo de Gobierno municipal ya ha diseñado un plan que pasa por replantar árboles, rehacer los andadores creando recorridos circulares y eliminar pavimento a favor del verde para reducir el efecto de isla de calor.

En el otro extremo de la ciudad, los Distrito del Sur comparten necesidades. Los barrios nuevos carecen de centros deportivos, cívicos y ludotecas. Bien los saben los partidos, que ya han presentados varias propuestas para atender estas reivindicaciones, con grandes centros deportivos con pistas de todo tipo, piscinas y un sinfín de espacios.

«Necesitamos un centro deportivo municipal que sirva para todos los barrios del Distritos Sur», explican desde la Asociación de Vecinos Valdespartera, que lamenta que en cuatro años no se haya avanzado nada.

Otra de las más sonadas es la de reconvertir la explanada que se utiliza para el ferial de Valdespartera durante la fiestas del Pilar en un gran zona verde, el Parque Libro de La Selva, que requeriría de la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). «Lo que sea para que no tengamos que soportar tanto ruido durante el Pilar», apuntan los vecinos, que temen la llegada del mes de octubre. También reclaman que se ejecute un plan integral de juventud en un distrito donde «cada vez hay más jóvenes» que tienen pocas alternativas en espacios públicos.

Vivienda pública para los jóvenes

Ya en la ciudad consolidada, en San José admiten que han conseguido eliminar de las tareas pendientes una muy importante, como es la prolongación de Tenor Fleta, pero «falta vivienda». «Los jóvenes no tiene alternativas para quedarse, no pueden pagar 200.000 ó 250.000 euros por unos pisos viejos que necesitan ser rehabilitados, por lo que buscan vivienda más económica en otros barrios», explican desde la Asociación de Vecinos San José. «Llevamos años proponiendo el suelo de Alumalsa», recuerdan. Unos suelos que están protagonizando un continua rifirrafe entre el Gobierno de Aragón y el ayuntamiento.

La línea de alta capacidad que una el este y oeste

La más conocida en este barrio es la línea de alta capacidad este-oeste. Una necesidad «histórica» que lleva años apareciendo en los programas electorales de unos y otros y que vuelve a los del 28M, aunque de una forma bien distinta y enfrentando a los dos modelos de movilidad: la línea 2 del tranvía frente a autobuses de alta capacidad.

Esta petición, la de la línea 2, se repite en otros barrios situados en el eje este-oeste de la ciudad, como Delicias, Las Fuentes y también Torrero. En el primero de estos distritos, además, tienen claro cuál debería ser el recorrido de los urbos. «Partiendo de los enlaces, debería pasar por la avenida Madrid, Conde Aranda, César Augusto, Puerta del Carmen, paseo Pamplona, y bajar por Constitución para llegar a Las Fuentes y San José», explican desde la Asociación de Vecinos de Delicias.

El representante vecinal admite que el tranvía debería llegar a través de un ramal hasta la estación Delicias –«es fundamental», dice–, pero la avenida Madrid es la opción predilecta por la asociación puesto que es ahí donde se concentra una mayor densidad de población, por lo que estaría al alcance de más vecinos.

Pero esta no es la única reclamación del distrito de Delicias, el más grande de la capital aragonesa. Sus vecinos piden, en primer lugar, que los responsables municipales tengan en cuenta el plan de barrio que desarrollaron las entidades vecinales hace cuatro años y al que los políticos no le han prestado mucha atención. «Ahí recogemos todo», cuentan.

Las reclamaciones de Delicias no solo van dirigidas al Ayuntamiento de Zaragoza. Piden invertir en la reforma de algunos colegios del barrio y aprovechar la pastilla del Portillo para construir uno nuevo, donde también podría ir una biblioteca que diera servicio a todo el barrio, puesto que las que hay y las salas de estudio están «siempre a tope».

Más allá de la reforma de la avenida Navarra, un «proyecto de ciudad, no del barrio», los vecinos piden que se impulse de nuevo la ampliación del centro cívico haciendo uso del espacio de la antigua marisquería.

Mientras, en Las Fuentes siguen reclamando más atención. La limpieza y el mantenimiento de sus calles y aceras suele ser una de las demandas que más repiten los vecinos. Y en Torrero, la lista de reclamaciones tampoco es corta. «Se han conseguido cosas, como la puesta en marcha del comedor social en el centro cívico de Torrero, pero faltan muchas», señalan los vecinos de La Paz. Una de las principales peticiones es el mantenimiento de las zonas verdes.

«El parque de La Paz está completamente abandonado. Y nos pusieron el jardín japonés, que costó un dineral, contra la voluntad de los vecinos. Y mientras las riberas del Huerva siguen como siguen y están clausurando alcorques», cuenta. Eso sí, las protestas vecinales han conseguido que el consistorio se comprometa a plantar árboles en un centenar de huecos que iban a ser llenados con cemento.

En Torrero los vecinos también piden que se habilite un espacio abierto al barrio y con multitud de usos en la antigua cárcel, okupada desde hace años. Y es que la falta de equipamientos es precisamente una de las constantes en la lista de reclamaciones de los barrios. En el distrito Centro, por ejemplo, los habitantes están ya pendientes del derribo del antiguo colegio Jesús y María para dar lugar a nuevos edificios municipales.

Y no podía faltar en esta lista de lamentos y demandas una de las zonas más degradadas de la ciudad, el entorno de Zamoray-Pignatelli, donde Urbanismo asegura que ha puesto sus esfuerzos con la compra y expropiación de solares y la puesta en marcha de un plan especial que, por el momento, no calma las reivindicaciones vecinales. «Aquí no se ha hecho casi nada. Conforme se han ido viniendo abajo los edificios se ha ido actuando. Pero falta limpieza, falta que la Policía Local actúe de oficio, faltan papeleras, falta civismo, falta un equipamiento deportivo más allá de las piscinas que ya hay», critican desde la Plataforma de Afectados del Gancho y Pignatelli.