El Sabinar ha tomado el testigo de Santa Anastasia y Valareña con la celebración de sus fiestas del 26 al 31 de julio tras dos años de parón por la pandemia. Un amplio programa recoge multitud de actividades para todas las edades, comenzando por el pregón y chupinazo que iniciaron los festejos amenizados por la charanga Cinco Birras.

Las disco móviles y orquestas no pueden faltar por las noches, ni tampoco los bocadillos repartidos a los vecinos para no perder las fuerzas. Los más pequeños tuvieron su chupinazo mini, bombas japonesas e incluso mini disco móvil, entre otras actividades. Los actos taurinos no pasan desapercibidos: encierros, vacas de ronda y roscadores y recortadores entretienen a habitantes y visitantes. Los festejos concluirán el 31 con la traca final y el pobre de mí tras unos agradables y divertidos días.

FIESTAS EN SANTA ANASTASIA

El pasado 20 de julio comenzaron las fiestas en honor a Santa Ana en Santa Anastasia. Los festejos, que se prolongaron hasta el domingo 24 estuvieron repletos de diferentes actividades, de manera que santanastasieros y visitantes convivieron en unas jornadas de entretenimiento y diversión.

El pistoletazo de salida se dio en el hogar del jubilado con un rico almuerzo, seguido de un disparo de cohetes y una comparsa de cabezudos con charanga. Tras una tarde con actos infantiles, rutas de cervezas y la presentación de los pregoneros, se realizó una cena popular en la plaza de la Independecia.

Orquestas como Titanes Show o Vendetta se encargaron de que la música no parara en las calles de Santa Anastasia, sin olvidar la macro disco móvil Power Play la noche del sábado, que logró hacer bailar a toda la localidad hasta altas horas de la noche. Tampoco faltaron los encierros, el toro de ronda o las vaquillas, que lograron que más de uno contuviera el aliento al ver acercarse a los animales. Para los más pequeños también se organizó un encierro chiqui por el recorrido habitual.

Los festejos en honor a Santa Ana concluyeron con la traca de fin de fiestas acompañada de pastas, cava, sidra y refrescos para todos los asistentes.

FESTEJOS EN VALAREÑA

Por su parte, Valareña celebró el pasado 6 de julio sus fiestas patronales en honor a San Miguel. Vecinos de la localidad y visitantes disfrutaron de cuatro jornadas llenas de emoción, alegría y mucha diversión. El chupinazo y el pregón fueron los encargados de dar el inicio a unas fiestas muy esperadas. Los concursos de guiñote y rabino amenizaron la sobremesa los dos primeros días, aunque el café concierto del viernes logró que más de uno se saltara la siesta. Las cenas y comidas populares reunieron a valareñenses y visitantes alrededor de una misma mesa, amenizadas todas con buena música. Y la música sin duda fue la protagonista de estas calurosas noches, orquestas y disco móviles consiguieron hacer bailar a todos los asistentes. No se pueden olvidar las vaquillas y los encierros, tampoco los encierros para los más pequeños, que disfrutaron de toros de cartón y cabezudos, además de juegos acuáticos en las piscinas. Los festejos concluían con la traca final y el deseo de volver el año que viene.