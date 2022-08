Alberto Álvarez, valareñense de nacimiento, conoció el mundo taurino de la mano de su abuelo, quien le acompañó en sus primeros derroteros en la escuela taurina del Carmen. Casi 20 años han pasado tras su alternativa, pero se sigue emocionando al hablar de su profesión y de su reciente ocupación como ganadero.

Después de dos años con el traje de luces guardado a buen recaudo, Alberto Álvarez toreará en la Feria de la Virgen de la Oliva de Ejea de los Caballeros. El 28 de agosto, acompañará a los hermanos Roca Rey en una tarde de gran emoción e ilusión con toros de la ganadería de Nuñez Cuvillo.

¿Procediendo de uno de los pueblos de Ejea, como es Valareña, que supone para usted torear en la plaza Miguel Peropadre ‘Cinco Villas’?

Para mí torear en Ejea supone una responsabilidad muy grande con un municipio que me ha visto nacer como torero y eso me hace querer darlo todo. Me motiva a luchar y a prepararme al máximo.

A pesar de todos los años que lleva en el mundo del toreo, ¿sigue sintiendo lo mismo al pisar el ruedo?

A día de hoy sigo con la misma ilusión y ganas, como si estuviera todavía en la escuela taurina. Lo bueno que tiene esta profesión es que nunca dejas de aprender y eso te mantiene vivo. Todas las mañanas coges tu muleta, tu capote, te vas a entrenar y siempre tienes algo nuevo por descubrir. Eso hace que esta profesión sea infinita, se revitaliza día a día.

Este año la feria es muy especial, se celebra el 50º aniversario de la alternativa del torero Miguel Peropadre ‘Cinco Villas’, ¿qué implica esto para usted?

Para mí, Miguel Peropadre ‘Cinco Villas’, sin tener la suerte de haberlo conocido, ha sido alguien importante y con el que seguro que me habría llevado muy bien. No lo pude conocer, pero me siento unido a él, siempre he preguntado sobre él, he vivido también en Salamanca como él … creo que nos habríamos llevado muy bien.

Además, tiene un vínculo con la familia, ¿cierto?

Con su hermana he tenido mucho trato, nos queríamos mucho, siempre insistía en traerme un ramo de rosas a la plaza aunque yo le dijera que no hacía falta, que con cualquier rosa que hubiera cogido en un rosal ya me valía. Pero ella siempre aparecía con un ramo de rosas. Además, su hijo Miguel Ángel, el sobrino del torero, viene conmigo como mozo de espadas, estamos muy unidos. Con la familia de ‘Cinco Villas’ he tenido siempre una relación muy estrecha y un cariño y un gran respeto hacia su persona porque para mí era un referente y me hubiera encantado conocerlo.

¿Cómo se está desarrollando esta temporada?

Esta temporada es un poco distinta. Venimos de una pandemia, de una situación un poco complicada. Este año es diferente porque también combino los festejos como torero con mi negocio, tengo una ganadería con casi 250 reses, y estoy aprovechando mucho para torear en el campo. Es un año muy de interior, de torear a puerta cerrada, de estar por el campo. Tampoco tengo la necesidad de ir a cualquier sitio de cualquier manera. Por eso mismo, carteles como el de Ejea me hacen una tremenda ilusión y alegría y tengo muchas ganas de que llegue el momento y podamos disfrutar.

Un cartel que acoge a grandes figuras del toreo como son los hermanos Roca Rey, pero que también apuesta por el talento aragonés...

Ejea siempre ha tenido carteles muy rematados, es una feria muy bonita, además tiene una pedazo de plaza de toros y una afición tremenda. La gente va a divertirse, a dejarse llevar por la emoción y a disfrutar. Espero que la gente responda y podamos pasarlo bien. Para mí es una cita muy especial, venimos de dos años de no poder hacer el paseíllo y ahora que se abra a todo lo grande con ese cartel… es algo para celebrar todos los que sentimos tanto el toro como la fiesta. Espero que ese día salga todo y por lo que a mí respecta, voy a intentar darlo todo.