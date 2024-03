Nos preocupa la polarización, y por eso nuestro líder no felicitó al ganador de las elecciones el 23J. Nos preocupa la polarización, y por eso hemos dicho que queremos construir un muro que divida a la sociedad. Nos preocupa la polarización, y por eso colocamos de ministro a Óscar Puente. Nos preocupan las instituciones: por eso las cuentas de los ministerios y del gobierno hacen propaganda de partido. Nos preocupa el mal clima político: por eso nuestras cuentas de Twitter se dedican a insultar al partido rival (por nepotismo o asociándolo a la prostitución y la cocaína). Nos preocupa la calidad de las instituciones, y por eso es ministro Óscar Puente. Nos parecen intolerables los ataques a la libertad de prensa y las presiones a los periodistas que hacen su trabajo; campañas ministeriales estigmatizan a un presentador de televisión y el presidente del gobierno habla de fachosfera. Reivindicamos la libertad de prensa, y por eso tenemos un ministro que llama The Ojete a The Objective. Creemos en el periodismo, y nos negamos a contestar a periodistas que no nos gustan en el Congreso. Lamentamos compungidos la atmósfera crispada en medios que se dedican a fomentar el odio. Criticamos los señalamientos, y se hacen listas para elegir a los periodistas que peor te caen. Como explica Yolanda Díaz, no se debe atacar a la familia de los políticos, salvo si la familia es la de Isabel Díaz Ayuso. Lamentamos el bajo nivel de la clase política, y colocamos de ministro a Óscar Puente. Reivindicamos el periodismo y nos hacemos eco de una noticia falsa. Criticamos el uso de la mentira en política y no rectificamos si el medio corrige la noticia falsa. Defendemos las instituciones y la ministra de hacienda revela información sobre un particular antes de que salga en la prensa. Defendemos las instituciones y hablamos de lawfare. Nos preocupa la posverdad, y mentimos sobre el informe de la comisión de Venecia y celebramos cuando se dan por buenas nuestras tergiversaciones. Reivindicamos el buen gobierno y el ministro de Transportes amenaza a una compañía en las redes. Defiendo la verdad y soy Pedro Sánchez. Creemos en la libertad de información, y sostenemos unos medios afines mientras nuestros adversarios sostienen los suyos. Defendemos el pensamiento crítico, y la esfera pública está cooptada por los partidos. Soy independiente, y lo que importa es saber quién manda. Criticamos el y tú más, pero peores son los otros. Criticamos la polarización, pero es nuestra forma de vida.

