Juan Ignacio Martínez ha enviado, a través de los medios oficiales del Real Zaragoza, una carta de despedida dirigida hacia la afición en la que el entrenador alicantino derrocha emoción y cariño. "Más que un adiós quiero que sea un hasta luego, porque jamás voy a renunciar a esta tierra ni a todos vosotros; me habéis ganado con vuestro cariño sincero a lo largo de todo este tiempo que he permanecido en Zaragoza", dice JIM, que recuerda la difícil situación del equipo cuando llegó, la pasada temporada. "Llegué a uno de los clubs más grandes del fútbol español en una situación muy delicada; complicadísima, es verdad. Y entre todos conseguimos rescatarlo para ponerlo en disposición de pelear por lo que merece: el ascenso a Primera".

Protagonista principal de aquel milagro, JIM se va, sin embargo, con la espina clavada de no haber podido aspirar a algo más que a la mitad de tabla esta temporada. "Ese, el ascenso, era mi reto en esta temporada en la que no hemos podido luchar por ese objetivo irrenunciable. En varias ocasiones me he disculpado por no haber sabido guiar esta nave a buen puerto; que es mi verdadera pena porque el Real Zaragoza lo merece por su historia y por su afición".

En ese sentido, JIM agradece el trato recibido desde la grada. "Quiero daros las gracias por cómo me habéis tratado a lo largo de este año y medio, en el que me he convertido en un zaragozano más. He sentido vuestro afecto en cada momento y ese impulso ha sido el motor que me ha llevado hacia adelante –a mí y a todo el equipo- en los momentos más comprometidos" y añade que "he tenido el orgullo impagable de dirigir a un equipo de prestigio internacional. Este tiempo va a ser muy difícil de superar en lo profesional, e imposible en lo personal. Conservaré por siempre el recuerdo cariñoso de todos cuantos trabajan en ese club, de quienes me dieron la oportunidad de entrenar a ese gran conjunto y que me han hecho la vida mucho más fácil. Y guardaré en un hueco de mi corazón, el amor a nuestra Virgen del Pilar, que siempre me ha arropado".

JIM desea "lo mejor" al zaragocismo y confía en que su sustituto sea el que lleve al equipo aragonés a Primera. "Deseo que acierten en la toma de decisiones para lograr el objetivo que se merece el club, la ciudad y su afición: el lugar entre los mejores del fútbol".