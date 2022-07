Novatos con antepasados en el Real Zaragoza

Con 19 años ambos y con un zaragocismo desde cuna alimentado además porque ambos tienen pasado en el club, con referentes en su misma familia. Así viven Marcos Luna y Alberto Vaquero su primera pretemporada con el primer equipo, son los novatos, pero quieren derribar la puerta a patadas y superar el techo que le pusieron sus antepasados. En el caso de Marcos, un lateral derecho corpulento y de un físico espectacular, el que tuvo, Juan, su padre, que se quedó en los años 80 en el filial, en el Aragón, mientras que el abuelo de Alberto, Fernando, llegó a debutar en Segunda, aunque con el Sporting en la 61-62 y jugaba de centrocampista, como su nieto. Los dos completarán la pretemporada junto a Puche y el meta Acín, que estuvieron con JIM en Pinatar hace un año. Después, Carcedo decidirá.

“Mi padre Juan no llegó al primer equipo. A ver si logro lo que no pudo él. Quiero conseguir tocar la cima y hacerlo por los dos”, explica Marcos, un lateral ya hecho y que desde que ha aterrizado en el primer equipo en esta pretemporada tras jugar en el División de Honor con Garcés se le ha comparado con Vigaray, “por el físico, por ser alto, corpulento y tener buena zancada, un poco de ida y vuelta. Me queda coger los conceptos de categorías diferentes, esa experiencia que sueles tener con los partidos. Esta es una oportunidad grandísima y quiero aprender y disfrutar al máximo”, explica el lateral, que es diferencial en ataque por su potencia en la zancada.

Luna: "Me comparan aquí con Vigaray, por el físico, por ser alto, corpulento y tener buena zancada, un lateral un poco de ida y vuelta"

Mucho más locuaz en la palabra que el otro novato, Luna continúa la última tradición de laterales de la cantera en los últimos tiempos, con jugadores como Francés, ahora central consolidado, Borge, Ángel, Juan Sebastián, Jay… “Esa posición está siendo talismán, es un honor formar parte de esa hornada y tanta competitividad solo te hace mejorar”, incide.

Luna: "Si me quedo en el filial, encantado y si me hago un hueco en el primer equipo, ahí es nada. Creo que hay muchas más joyas que yo, aunque es un honor que hablen así de mí”

“Si me quedo en el filial, encantado y, si tengo un hueco en el primer equipo, pues ahí es nada, aunque sé que en esa posición hay mucho nivel ya. Con el Aragón ya es para mí un paso, en Segunda RFEF, en un grupo muy bonito”, añade, con el sueño del que entra en la Ciudad Deportiva con 10 años, siendo un crío, en el Alevín B, en la primera categoría que tiene el club. "El paso ahora es debutar en el primer equipo", avisa, pero no pocos ven en Marcos a una joya que si el Zaragoza pule puede ser un futbolista de primer nivel. “Creo que hay muchas más joyas que yo, aunque es un honor que hablen así de mí”.

Llegada más tardía

Tuvo una llegada mucho más tardía a la Ciudad Deportiva, hace solo tres años, Alberto Vaquero, ya asentado en el filial y una generación mayor que Marcos. En su caso, el paso lo dio en juveniles tras empezar en el Oliver, pasar una temporada en el Villarreal y regresar al Zaragoza en El Olivar. Para él, el ejemplo de su abuelo, Fernando, está también muy presente. “Le encanta que yo esté aquí, me viene siempre a ver y le hace mucha ilusión, me da consejos que sin duda son los mejores”, dice.

Vaquero: “Entrenar algún día no es lo mismo que hacer la pretemporada con ellos, estar casi un mes y medio en el día a día del equipo, es otro paso. Es una alegría inmensa, un sueño cumplido”

Para Vaquero, el cambio ha sido menor, porque se ejercitó muchas veces a las órdenes de JIM desde enero, entrando en varias convocatorias, aunque sin debutar, pero “no es lo mismo que hacer la pretemporada con ellos, estar casi un mes y medio en el día a día del equipo, este es otro paso. Recuerdo que estaba con mi familia cuando me llamó Miguel Torrecilla y fue una alegría inmensa, un sueño cumplido”.

Vaquero: “Me miro sobre todo en Francho, es un ejemplo a seguir, me veo un jugador similar a él, con despliegue físico, llegada de área a área y buen golpeo”

En Vaquero habita un centrocampista de despliegue y llegada al área, un 'box to box', un futbolista que puede formar en el doble pivote o con un pivote por detrás. “Me miro sobre todo en Francho, es un ejemplo a seguir, me veo un jugador similar a él, con despliegue físico, llegada de área a área y buen golpeo”, expresa, reconociendo que su ídolo futbolístico es Cristiano Ronaldo, "por su manera de entender el fútbol y de trabajar”.

“Sé que soy jugador del filial y mi categoría es la Segunda RFEF, pero si estoy aquí es porque algo he hecho bien. En cuanto tenga la oportunidad, lo que quiero es a darlo todo para tener más ocasiones”, sentencia, con la seguridad de que en la cantera zaragocista en los últimos tiempos no están faltando las ocasiones para los que derriban la puerta. Y Marcos y Alberto ya llaman a golpes.