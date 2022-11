Zapater: "La situación es jodida, hay que estar unidos y seguir"

De nuevo, el capitán del Real Zaragoza, Alberto Zapater, daba la cara tras una dolorosa derrota marcada por la incapacidad del equipo aragonés para puntuar ante un rival con diez jugadores durante una hora. El ejeano reconocía que «no hemos sabido atacarles. Juegas contra diez y sabíamos que había que mantener la calma, pero con el balón parado todo se iguala y nos han marcado en uno de los mejores lanzamientos de falta que he visto en mi vida», lamentaba el canterano.

En ese sentido, el capitán zaragocista admitía que «la situación es jodida», lo que habría repercutido en las actuaciones en el campo. «Eso te hace tomar malas decisiones». Y eso que el partido se había puesto de cara con la expulsión de Benavidez. «Mendizorroza es un campo muy difícil pero la realidad es que no hemos sabido jugar contra diez», admitía el aragonés, que advertía que «se ha jugado a lo que ellos querían. Hemos empezado a hacer faltas innecesarias y querían que no se jugara y que pasara el tiempo. Luego nos han metido un golazo y no hemos sabido reaccionar».

La derrota añade gravedad a una herida por la que se desangra un Zaragoza cada vez más cerca del descenso y lejos de cualquier aspiración más allá de mantener la categoría. «Hay que estar unidos y seguir», sostiene Zapater, que, al igual que el pasado martes ejerció de portavoz de la plantilla para exponer el estado del vestuario. «No creo en otra cosa que no sea el trabajo. Es lo que tenemos que hacer», apuntó.