Sanllehí se da más tiempo para el director deportivo y no se arrepiente de sus decisiones

El proyecto del nuevo grupo inversor que entró en el Real Zaragoza, la sociedad Real Z LLC, el presidente, Jorge Mas, y la sombra permanente del Fondo Ares y el Atlético, ese heterogéneo grupo que encabeza en el día a día Raúl Sanllehí ha empezado con el pie cambiado que provocan los malos resultados y una reestructuración que se llevó por delante al director deportivo, Miguel Torrecilla, y a Juan Carlos Carcedo para que Fran Escribá sea su relevo. El ejecutivo reconoció que ha focalizado la decisión en el entrenador al ser "más urgente" y que para el máximo responsable en los despachos "quiero hacer un proceso mucho más riguroso, porque hay muchos candidatos. No quiero precipitarme en esa decisión, quiero conocer bien a la gente,". Con todo, ese proceso, con la ventana de enero ya a dos meses, también requiere rapidez y en unas dos semanas se espera que haya decisión. Además, Sanllehí no siente que haya fracasado hasta ahora, admite que hay margen salarial para fichajes en enero y ratifica que el proyecto es "rotundamente de ascenso".

"Con la información que tenía no me arrepiento de la elección tomada, si decidimos reestructurar a mitad de temporada es que no ha funcionado. Si a eso es llamarle fracaso, lo es"

"Obviamente nadie esperaba estar en esta situación. Con la información que tenía no me arrepiento de las elecciones, pero si decidimos reestructurar a mitad de temporada es que no ha funcionado. Si a eso se le puede llamar fracaso, lo es. Me sentiría no fracasado, pero sí más culpable si hubiera considerado que había hecho algo mal o que tomé una decisión equivocada por no trabajar con todas las ganas. Tengo la conciencia tranquila porque estoy convencido de que las decisiones se tomaron por un motivo racional y no impulsivo", aseveró el director general.

"A los 10 minutos con Escribá ya sabía que había una conexión. La decisión fue fácil, porque vi mirándole a los ojos que era un valiente que acepta ese reto de devolver al Zaragoza al sitio que merece"

Sanllehí justificó el orden establecido con la elección primero del entrenador, un Fran Escribá que cerró su fichaje el lunes, aunque todo se fraguó en una larga cumbre el domingo de más de siete horas. "Era mucho más urgente la decisión y en eso nos hemos focalizado. Fran era nuestra primera opción y decidimos ir a por ella directamente. Me vanaglorio de conocer a la gente rápido y a los 10 minutos ya sabía que había una conexión, entendíamos todo de manera muy parecida y me hizo una radiografía del equipo muy acertada además de un plan de cura, de ejecución, que me dio la confianza absoluta. La decisión fue fácil, porque vi mirándole a los ojos que era un valiente que acepta ese reto de devolver al Zaragoza al sitio que merece".

La figura del director deportivo

Ahora, toca buscar un relevo para Torrecilla, porque Sanllehí cree en la figura del director deportivo, aunque en el Barcelona y el Arsenal él trabajó como jefe de Fútbol y tenía a sus órdenes a un secretario técnico. Otra cosa es que el nuevo ejecutivo traiga otra manera de diseñar esa parcela, donde además de Torrecilla se han marchado ahora su hermano Toño y Javi López. "El director deportivo para mí es tan relevante como el entrenador. Sí que hay prisa y urgencias, porque hay una ventana de invierno a la vuelta de la esquina, pero es una posición a largo plazo, ya que el entrenador se concentra en el corto y el director deportivo su misión es más medio-largoplacista, de proyecto, de la cantera, del mercado... Ahora nos centramos en los próximos días en eso", dijo Sanllehí. Para ese puesto los candidatos mejor colocados son Juanan Pérez Cabrero y Fernando Soriano, en tanto que otros como Fran Garagarza parecen descartados y algunos como Juan Carlos Cordero o Rubén Reyes lo están de forma absoluta.

Sanllehí se puso públicamente la medalla de la apuesta por Carcedo en alguna ocasión porque ambos se conocían del Arsenal cuando el técnico estuvo con Emery, aunque esta vez matizó sus palabras. "El proceso ideal es, con un director deportivo, escoger el entrenador y eso lo hicimos con Carcedo. Una vez decidí la continuidad de Torrecilla y me pasó la lista de entrenadores, yo di mi opinión y estaba Carcedo, teníamos un pasado común en el Arsenal y los informes eran muy buenos, por su trabajo, visión y honestidad. Fue consensuado con la dirección deportiva y también con la propiedad". Ahora, al no haber máximo responsable deportivo lo es con un grupo inversor que "es muy futbolero, en el consejo hay presidentes de otros clubs (Gustavo Serpa, en Millonarios de Bogotá) y exfutbolistas y exentrenadores (Mariano Aguilar y Emilio Cruz) y ahí sí se consensuó que Fran era la persona y el objetivo número uno. A rey muerto rey puesto y estamos muy contentos de las decisiones tomadas".

"Intento no tomar nunca decisiones solo. Yo soy muy de equipo, no es por eludir responsabilidades y no me escondo nunca, pero no estoy cómodo decidiendo en solitario"

Y es que Sanllehí explicó que "intenta no tomar nunca decisiones solo, porque son malas consejeras. Yo soy muy de equipo, no es por eludir responsabilidades y no me escondo nunca, pero no estoy cómodo decidiendo en solitario", además de añadir los motivos que justifican el relevo en el banquillo y en los despachos en un Zaragoza de vuelo bajo en este inicio de temporada. "No creo que esté mal trabajado el equipo, pero sí tenía un peso emotivo que le hacía estar atrapado y no dar su potencial. Hay muchos motivos y era necesario hacer ese cambio de rumbo. Con Carcedo las prioridades marcadas eran unas y ahora son otras. Ahora necesitamos un golpe de experiencia y de liderazgo y una demostrada trayectoria exitosa que pueda girar a un grupo de futbolistas", indicó sobre el papel de Escribá.

"Nos quedó un pequeño margen al final del verano, aunque esa cifra ha variado desde ese momento, pero esperamos que sea suficiente. Además, en invierno cabe un poco más al pagar solo medio año de salario"

Además de Fran Escribá el Real Zaragoza retocará con total seguridad una plantilla en la que se esperan salidas y no menos de dos fichajes ofensivos, algo para lo que hay margen salarial, aunque no muy elevado. "No puedo dar una cifra, es aventurado porque cambia en cada momento, es algo vivo, y además me estaría pegando un tiro en el pie si digo lo que me puedo gastar. Nos quedó un pequeño margen al final del verano, aunque esa cifra ha variado desde ese momento, pero esperamos que sea suficiente. Además, en invierno la inversión es solo de seis meses y cabe un poco más al pagar solo medio año de salario".

"El proyecto es de ascenso en la seriedad y el rigor que tenemos, para entrar en el club y para hacerlo crecer de una manera sostenible, constante y orgánica. No queremos un equipo ascensor, sino poner las bases para mantenerse en Primera"

Desde la llegada de la nueva propiedad en mayo pasado la palabra ascenso no se tapó, ni tampoco el claro objetivo de llegar a Primera, algo que se mantiene: "Si se me pregunta si este proyecto es de ascenso siempre digo rotundamente sí, evidentemente lo es, pero no estoy hablando solo de esta temporada. Ojalá sea en esta. El proyecto es de ascenso en la seriedad y el rigor que tenemos, para entrar en el club y para hacerlo crecer de una manera sostenible, constante y orgánica", afirmó con vehemencia Sanllehí, que habló de unas bases sólidas que mantengan al Zaragoza muchos años en la élite cuando logre retornar a ella. "No queremos que sea un equipo ascensor, sino ponerle las bases para mantenerse ahí. Hay cosas que no se ven y hemos cambiado en generación de negocio, comunicación, administración.... Lo principal es lo que lo que sucede en el césped, es cierto, pero están pasando cosas en ese club para tener una estructura más recia que nos lleve a Primera y nos mantenga ahí".