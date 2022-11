Escribá: "Me sedujo la idea de crecimiento del club y no me dio miedo"

Tiene las ideas muy claras Fran Escribá y lo demuestra en cada palabra, en cada gesto, medidos ambos, pero con la convicción del que lleva 10 años en diferentes banquillos como primer entrenador, la mayoría en la élite, ya que solo pisó Segunda con el Elche para afrontar el reto de este Real Zaragoza en crisis. "Me sedujo la idea de crecimiento de este club, de la afición que tenía detrás y no me dio miedo. Es cierto que venía de Primera, que he estado muchos años ahí, pero no pensé en entrenar en Segunda sino en entrenar al Zaragoza. El club, la categoría la tiene y no está en la que merece porque la posee de Primera en la historia, la ciudad y la afición", aseguró en su presentación como entrenador zaragocista y después de dirigir su primera sesión en la Ciudad Deportiva.

Acompañado de sus agentes, encabezados por Manuel García Quilón, el técnico valenciano se mostró ambicioso a la hora de establecer el objetivo del equipo, mirando solo hacia arriba, como no puede ser de otra manera para un Zaragoza que está a solo dos puntos del descenso. "Queremos aspirar a todo lo que podamos, somos ambiciosos y a ver hasta dónde llegamos. Queremos mirar hacia arriba, es la idea del proyecto y la idea también del entrenador", señaló Escribá, que quiere construir el edificio del equipo apostando por la seguridad, algo que ya hizo en sus anteriores etapas, donde la característica conjunta era un orden defensivo y una seguridad para mirar hacia la zona ofensiva con esas bases. "Te gusta tener los mejores jugadores, pero la idea y la identidad, en lo que yo siempre he creído es que, con lo que tenemos, que hay buenos futbolistas, hacer ese bloque, un equipo compacto, con la seguridad y el equilibrio y en un orden" "La Segunda es muy complicada por lo igualada que es, la típica categoría que cualquiera puede ganar a cualquiera y es fundamental el bloque. Te gusta tener los mejores jugadores, pero la idea y la identidad, en lo que yo siempre he creído es que, con lo que tenemos, que hay buenos futbolistas, hacer ese bloque, un equipo compacto, con la seguridad y el equilibrio y en un orden", proclama. La reunión clave Explica Escribá que su fichaje hasta 2024 se fraguó el fin de semana en una larga reunión en Madrid de siete horas con su agente y con Raúl Sanllehí, director general de la SAD, donde "ya iba muy ilusionado con la llamada, lo que escuché de Raúl fue muy importante, pero yo iba a un club al que me gustaba venir. Hablamos de la situación actual pero también de un proyecto, de lo que los inversores quieren, y me sentí muy identificado con el proyecto y con la idea de participar en la meta de llevar al Zaragoza al lugar que merece", argumentó, teniendo en cuenta que podía contar con alguna opción cercana y próxima en Primera División en las próximas semanas y que tenía propuestas del extranjero. "Hablamos de la situación actual pero también de un proyecto, de lo que los inversores quieren, y me sentí muy identificado con el proyecto y con la idea de participar en la meta de llevar al Zaragoza al lugar que merece" Le convenció el Zaragoza del nuevo grupo inversor, que le dio dos años de contrato para compensar una oferta más baja porque el margen salarial es escaso, y no exigió refuerzos en este enero para el que quedan dos meses, aunque nadie duda de que los habrá. "En absoluto impuse fichajes. En ningún momento hablamos de traer a un tipo u otro de futbolista, quiero conocer primero la plantilla, sacar el mejor rendimiento. Cuando llegue el momento seguro que plantearemos si hay algo para mejorar y, si el club está convencido, seguro que lo querrá traer y, si no, tiraremos con lo que tenemos, que estamos contentos", explicó, razonamiento que también vale cuando se le alude al gol, a los nueve partidos sin marcar en 15 citas y a las solitarias nueve dianas del equipo. "En ningún momento hablamos de traer a un tipo u otro de futbolista. Si hay algo para mejorar y, si el club está convencido, seguro que lo querrá traer y, si no, tiraremos con lo que tenemos, que estamos contentos" "Ves los números y sabes que este Zaragoza no encaja mucho y marca poco, aunque cuando las cosas no salen bien todos somos un poco peores. Hay futbolistas con más gol de lo que se ha visto y es una responsabilidad colectiva. Con la plantilla que hay debemos mejorar nuestros números en ataque, porque puede que no haya un gran goleador, un jugador de más de 20 tantos que hubo otras épocas, pero sí los hay para aportar un buen número y ayudarnos", sentenció, insistiendo en la mirada a corto plazo del entrenador por encima de la que tiene el club más a medio y largo y convencido de que en las 15 jornadas disputadas el "Zaragoza merece más puntos de los que tiene y la capacidad para ganar más partidos la tenemos". De momento, solo ha logrado cuatro victorias y 16 puntos, lo que fue la sentencia para Juan Carlos Carcedo. "No me da ningún miedo ni me preocupa la Segunda, porque solo he entrenado una vez en esta categoría y la gané. Conozco la plantilla y sé que podemos hacer bien las cosas" Pisó la Segunda en su primer año como máximo responsable de un equipo tras la larga etapa como ayudante de Quique Sánchez Flores en Benfica, Valencia, Getafe y Atlético, y lo hizo para batir todos los récords con un recordado ascenso con el Elche en la 12-13. Después solo ha estado en la élite, en el propio Elche, en el Villarreal, el Getafe y el Celta. "No me da ningún miedo ni me preocupa, porque solo he entrenado una vez en esta categoría y la gané. No es por ponerme una medalla, es un dato, fue un año que sin tener una de las mejores plantillas fuimos un bloque para ser líderes de la primera a la última jornada. Entonces conocía la categoría mucho menos que ahora, conozco la plantilla y sé que podemos hacer bien las cosas", aseveró, dejando para el final dos reflexiones. La primera que "el más largo de los caminos siempre empieza con un primer paso", mensaje previo a asegurar que este Zaragoza, como los grandes equipos españoles y aunque le cueste, volverá. "La Segunda será circunstancial, se tardará lo que se tenga que tardar, pero todos convencidos de que este club es de Primera y regresará ahí". Y Escribá quiere ser el conductor de ese regreso.