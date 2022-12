Cosas del fútbol. Fran Escribá consiguió su primera victoria como entrenador del Real Zaragoza el día en el que menos lo mereció su equipo. Y el técnico no tuvo ningún problema en reconocerlo. «Hemos jugado peor que en los dos anteriores partidos. Hubo mejoría pero no en los resultados. Tenemos que utilizar este triunfo» confesó el valenciano en un duelo que tuvo que vivir desde la

Como un partido con varias fases definió Escribá el duelo ante el Ibiza en La Romareda. «Hemos entrado fenomenal en el partido. Tras el primer susto empezamos a estar muy planos. Encontramos bien a Bermejo, pero eso desapareció. Y encajamos gol. En la segunda parte los cambios han mejorado y cambiado el ritmo», analizó el técnico, que quiso destacar la actitud que mostraron sus pupilos. «Es la primera vez que el equipo consigue remontar un choque. Otras veces cuando se ha encajado el primer golpe ha sido muy duro y al equipo le dolía mucho. Prefiero ponerme por delante, pero si no tenemos que tener esta capacidad», explicó.

A pesar de la agónica victoria en el descuento, las gradas de La Romareda vivieron inquietas todo el choque y no dudaron en señalar en repetidas ocasiones a Álvaro Ratón. Y Escribá no dudó en defender a su arquero. «Me duele mucho que se pite a un jugador nuestro. Álvaro es el portero titular y si estuviera en la grada le apoyaría. Se dice su nombre en el once titular y ya se le pita. La gente puede hacer lo que quiera, pero eso no nos ayuda», aseguró un contundente Escribá. «Es uno de los jugadores más identificados con el Real Zaragoza. Es un tío con una personalidad fuerte y lo superará. No es cabezonería mía, soy el entrenador y las decisiones las tomo yo. Me puedo equivocar y es debatible, pero lo hago siempre pensando en que estoy haciendo lo mejor para el equipo», añadió.

Los cambios

A los aragoneses, tal como indicó el propio técnico, les sentaron bien la entrada de los hombres de refresco y es ahí donde Escribá aprovechó para hacer un alegato en favor de la competitividad de la plantilla. «Yo doy opciones a todo el mundo, menos al que baja los brazos". Hablando de nombres propios, Escribá quiso destacar la mejoría con hombres como Gueye, Eugeni y Manu Molina y se mostró satisfecho con el rendimiento de Nieto en el lateral izquierdo después de mucho tiempo sin tener protagonismo, así como con el del Francho, del que destacó su dinamismo. «Quiero que todos estén atentos y preparados para cuando les llegue el momento», aseguró el técnico.

No vamos a aganar fácil ningún partido. Sabemos nuestras limitaciones y nuestra realidad

A pesar de los tres puntos, Escribá se mostró cauto con el futuro próximo del Real Zaragoza. «Tenemos que tener claro la realidad de lo que somos para llegar a donde queremos llegar. No vamos a ganar fácil ningún partido. Sabemos nuestras limitaciones, pero es bueno que el equipo avance», valoró el valenciano.

La próxima parada de los aragoneses será en el Carlos Belmonte, duelo en el que Escribá confirmó que seguirá sin poder contar con Azón y Cristian. «El Albacete es un gran equipo. Seguro que algo cambiamos, son muchos partidos seguidos. Habrá que refrescar al equipo», concluyó Escriba.