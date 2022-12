Ratón sin dientes

Álvaro Ratón vive un momento difícil. Seguramente, uno de los más complicados desde que llegó, hace siete años, al Real Zaragoza. La baja por lesión de Cristian Álvarez le abrió de par en par las puertas de una titularidad cuestionada por La Romareda, aunque no por Escribá, que ha apostado por el gallego en los cuatro encuentros (tres de Liga ante Málaga e Ibiza en casa y el 2-2 en Burgos, y el de Copa ante el Diocesano) que el argentino acumula ya fuera del equipo. «Me duele mucho que se pite a un jugador nuestro. Álvaro es el portero titular y si estuviera en la grada le apoyaría. Se dice su nombre en el once titular y ya se le pita. La gente puede hacer lo que quiera, pero eso no nos ayuda», dijo el técnico el pasado sábado.

Ratón no ha sido capaz de evitar la añoranza por Cristian. El meta gallego ha encajado gol en todos los encuentros y apenas ha dejado intervenciones decisivas. Tampoco ha transmitido sensación de seguridad durante el tiempo que ha permanecido bajo palos. De hecho, sus dudas, sobre todo en los balones aéreos, han sido habituales. Como el pasado sábado, cuando el portero no se decidió a salir a por un balón que acabó significando el tanto con el que el Ibiza se adelantó en el marcador. No fue el único que falló en esa jugada, pero La Romareda cargó contra Ratón, que acusó el golpe y volvió a mostrarse inseguro en una jugada inmediatamente posterior que bien pudo significar el segundo tanto balear. Una vez más, el gallego no había sido capaz de mantener su portería a cero, algo que viene siendo muy habitual en las últimas temporadas. Con él en la portería, el Zaragoza solo ha echado el candado en uno de los doce encuentros disputados en las tres últimas temporadas. Fue el 22 de enero, cuando el equipo aragonés empató sin goles en La Romareda ante el Valladolid en la jornada 24 de la pasada campaña. En los otros tres partidos que jugó entonces, siempre encajó. Lo hizo en Pucela, donde el Zaragoza perdió 2-0, en casa contra el Alcorcón (0-3) y en el último partido del ejercicio, ya sin nada en juego, en Anoeta contra el filial de la Real Sociedad (1-2). En la 20-21, la cosa no fue mejor. Ratón jugó cinco partidos en los que Cristian, siempre indiscutible, no pudo estar y en todos ellos recibió algún tanto. Oviedo (1-2) y Leganés (0-5) lo hicieron en La Romareda y Málaga (1-2), Sabadell (1-1) y Mallorca (2-1) batieron al gallego lejos de tierras aragonesas. Si a esa trayectoria se añaden las dos temporadas previas (18-19 y 19-20), la dinámica se acentúa hasta alcanzar apenas cuatro partidos de los últimos 28 en los que Ratón ha podido echar el candado, ya que en la 19-20 solo lo hizo en dos de los doce partidos que jugó (la temporada que más participó) y en la anterior apenas lo había conseguido en uno de los cuatro que defendió el marco zaragocista. Todo apunta a que Ratón, que acaba contrato y ha estado a punto de salir en varias ocasiones con destino a Logroño, León o Tarragona, apura sus últimos meses como zaragocista.