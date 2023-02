El capitán del Real Zaragoza, Alberto Zapater, salió a dar la cara tras la derrota en La Romareda ante el Alavés. "Todos estamos de acuerdo en que la primera parte no era justo irse perdiendo", matizó el capitán, que señaló que "hemos salido a por ellos y durante bastantes fases hemos sido mejores".

De todas formas, Zapater reconoció que el Alavés "es un equipo con jugadores de nivel. Por eso están arriba. A la mínima te hacen daño. Es un resultado abultado en casa y lógicamente duele mucho". Y es que el capitán remarca el espíritu del equipo blanquillo que fue a por todas desde el inicio. "En casa tenemos que hacer las cosas muy bien para competir contra rivales como estos. Lo hemos demostrado en el primer tiempo, pero tenemos que tener esa parte de acierto o fortuna. No nos valía el empate y hemos ido a por ellos desde el inicio", explicó. No obstante, Zapater recalca que "al ser un resultado tan abultado no puedes poner excusas. Ellos son contundentes y han demostrado porque están arriba", dijo.