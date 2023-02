James Igbekeme está a un paso del Wisla Cracovia

El Real Zaragoza está a punto de encontrar una salida para James Igbekeme, ya que el centrocampista nigeriano está ahora a un paso del Wisla de Cracovia polaco. El jugador negocia con el equipo, que milita en la Primera División de Polonia, y su salida puede ser oficial en las próximas horas.

James tiene contrato hasta 2024, después de renovar su contrato antes de marcharse al Columbus Crew de la MLS. Polonia es uno de los países que tienen el mercado abierto a estas alturas.

En enero, el jugador no quiso ir cedido al Lugo ni fichar por el Moreirense de Portugal, pese a que Fran Escribá le dejó claro que no iba a jugar, algo que anunció el propio entrenador al acabar el mercado de invierno, para no ir citado en ningún momento desde su regreso.