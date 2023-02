El Real Zaragoza ya busca un portero para la próxima temporada

La renovación que vivirá la plantilla del Real Zaragoza en verano, con muchos jugadores que acaban contrato, entre cedidos y finalizaciones de vínculos, obligará a refuerzos en todas las líneas: en la defensa, con al menos un par de centrales y un lateral zurdo, en la medular, en la sala de máquinas y sobre todo en las bandas, como también en ataque. Y no se librará la portería, donde también habrá cambios. De hecho, Juan Carlos Cordero ya se está posicionando en el mercado de guardametas y el club reforzará la portería, donde no seguirá Ratón y Rebollo apunta a no hacerlo si es como tercer meta, ya que su idea no es que siga compaginando el filial y el primer equipo como ha hecho este curso.

El peor momento de Escribá Con Cristian Álvarez renovado hasta 2024 el pasado octubre, por lo que salvo giro imprevisto el arquero argentino cumplirá su séptima temporada consecutiva en el Real Zaragoza, donde ha sido indiscutible desde que llegó en el verano de 2017 y es uno de los ídolos de la grada, la intención es fichar a un portero que suponga una competencia real para el argentino y que tenga experiencia en la categoría. Uno de los candidatos que tiene subrayados Cordero en su lista de preferencias es Rubén Yáñez, arquero del Málaga y que tiene en contrato hasta 2025 con el club blanquiazul y en este caso sería condición indispensable el descenso malaguista, que liberaría del vínculo al meta al no poder mantener su ficha allí. El portero catalán, de 29 años, se formó en las categorías inferiores del Real Madrid, desde juveniles tras estar antes en el Girona. En el club blanco llegó al primer equipo en la 15-16, aunque como tercer portero tras Keylor Navas y Kiko Casilla y llegó a debutar en Copa ante la Cultural Leonesa antes de ser fichado por el Getafe, que lo cedió al Cádiz, con Juan Carlos Cordero como director deportivo en esa etapa. En el Cádiz estuvo a la sombra de Cifuentes y no jugó en Liga y regresó al Getafe, que en la 19-20 lo cedió al Huesca y en las dos siguientes temporadas lo tuvo como segundo arquero tras David Soria. El verano pasado rescindió y fichó por el Málaga, con el que ha jugado en los últimos 15 partidos tras quitarle el puesto a Manolo Reina. En La Romareda firmó una gran actuación. La duda de Rebollo Este verano va a salir seguro Álvaro Ratón, ya que acaba contrato y no se contempla su continuidad y la duda está en Dani Rebollo, que firmó tras marcharse de la cantera del Betis, donde jugó en el filial y fue un asiduo de las convocatorias de Manuel Pellegrini como tercer arquero, un vínculo por una temporada, con tres opcionales (el contrato-tipo de los jugadores que llegan para el filial), que el Real Zaragoza debe decidir si ejecutar en junio. De momento, no hay una decisión tomada, o al menos no se la ha transmitido al portero, pero lo que es obvio es que el mismo estatus que en este curso, donde ha estado a caballo del Aragón y del Real Zaragoza, jugando con continuidad con el filial, no puede tener, sí por edad (en porteros está permitido hasta los 25 años y él tiene 23, edad tope en los jugadores de campo) pero no porque el propio guardameta tampoco lo desearía llegado el caso y al ejecutar los tres opcionales su contrato pasa a ser del primer equipo Así, se antoja más factible su salida si llega ese portero que Cordero busca y se mantiene Cristian como meta titular que el hecho de quedarse como tercero en ese puesto y en la primera plantilla, por lo que el Zaragoza no ejecutaría las tres temporadas del contrato del arquero onubense, que llegó a debutar con Escribá ante el Huesca y el Leganés después de que el entrenador valenciano apostara primero por Ratón cuando se lesionó Cristian en el codo.