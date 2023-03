Hasta 11 jugadores han jugado más que Bebé de entre los fichajes en enero, pero ocho de ellos le superan al zaragocista con los minutos que acumularon durante ese mes con el mercado abierto. El extremo portugués lo hizo sobre la bocina de esa ventana y desde entonces solo Goldar en el Burgos, con 630 minutos, Marsá, en el Sporting, que debutó en la misma jornada que Bebé y que acumula 625, ambos siendo centrales, y Lago Junior, que desde el 4 de febrero suma 591, le superan. Antonio Blanco (Alavés), Fausto Grillo (Ibiza), Pépé y Ureña (Cartagena), Weissman (Granada), Delmás (Málaga), Franquesa (Leganés) y Álex Millán (Villarreal B) han sumado más tiempo global sobre el césped que el zaragocista, pero menos si se cuenta desde el día de su debut con la camiseta blanquilla.

Bebé: "Estoy feliz de vestir esta camiseta que me enorgullece"

Cabo Verde juega este viernes ante Eswatini en Praia (15.00 horas en el archipiélago y dos más en España) un partido que le puede hacer dar un paso casi de gigante para su billete para la Copa Africana de Naciones que se disputa en 2024. Si superan a ese rival y Burkina Faso gana a Togo, la selección caboverdiana seguiría segunda de su grupo y con cinco puntos de renta quedando nueve por jugarse sobre Togo y Eswatini, a la que visitará el martes en Nelspruit (Sudáfrica). En ese escenario, es posible, aunque difícil, que Cabo Verde permita a Bebé no jugar el partido del martes y regresar tras disputar el encuentro de este viernes para llegar el sábado a Zaragoza y estar listo ante el Albacete. Con todo, a pesar de que Bebé está negociando personalmente esa posibilidad, no parece sencillo que pueda jugar ante el cuadro manchego. En todo caso, la decisión llegará después de ese encuentro en Praia. "Se puede esperar un Bebé que está aquí para sudar la camiseta de la selección, que vino a ayudar y está feliz de estar aquí en la selección y vestir esta camiseta que me enorgullece”, ha dicho este jueves en rueda de prensa.