Bebé no se ha ejercitado este jueves con el Real Zaragoza por un retraso en su viaje desde Cabo Verde, pero estará con el equipo en el duelo ante el Levante de mañana viernes, ya que viajará con la expedición en bus a partir de las 17.00 horas, pero lo hará sin haber entrenado ni un día con el equipo en esta semana. "Llega en un rato, porque ha habido un retraso y lo hace al mediodía, por lo que viaja con el equipo a Valencia", ha asegurado Escribá, que también ha confirmado que Jairo Quinteros arribará a la capital aragonesa esta tarde, pero no viajará con la expedición zaragocista y es baja, aunque en el caso del central, titular con Bolivia el martes, su presencia es testimonial en este Zaragoza.

El portugués, fijo prácticamente para Escribá desde su llegada el 1 de febrero cedido por el Rayo, sí estará tras jugar 66 minutos con Cabo Verde el viernes pasado ante Eswatini y casi media hora frente a la misma selección el martes. Regresó desde Nelspruit (Sudáfrica) el martes hasta Praia y ayer miércoles viajó todo el día, más de 20 horas entre diferentes enlaces desde el martes, para llegar a Zaragoza este jueves al mediodía.

Además, el extremo ha querido viajar a la capital aragonesa y no ir directamente a Valencia. “En principio no va a jugar de inicio, primero porque aún no he hablado con él ni sé en qué condiciones llega. El otro día no jugó todo el partido, hará una pequeña activación, si aquí no da tiempo en el hotel, pero estará en el banquillo para en función de lo que necesitamos estar disponible”, añadió Escribá, que confirmó que Azón, tras casi dos meses de baja estará en el Ciudad de Valencia mañana.

El equipo zaragocista se ha entrenado en La Romareda en la última sesión de la semana, con Jairo y Bebé sin estar a disposición del entrenador, como tampoco los lesionados Vigaray, Mollejo y Marcos Luna. Regresa Zapater ante el Levante tras cumplir sanción.