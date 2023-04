El Real Zaragoza afronta la 36ª jornada de Segunda recibiendo al Racing de Santander el sábado en La Romareda en un duelo al que los zaragocistas llegan tras el buen triunfo frente al Granada y con nueve puntos y el 'goalaverage' de distancia con la zona de descenso, con la Ponferradina, y con una permanencia prácticamente atada cuando comienzan las siete últimas jornadas y con los puestos de promoción de ascenso también lejos, por lo que esta recta final apunta a intrascendente para los zaragocistas a efectos clasificatorios.

El equipo de Fran Escribá buscará su segunda victoria seguida en casa y aumentar una racha que ya suma siete jornadas sin perder, con dos triunfos y cinco empates para completar un total de 11 puntos. El Zaragoza llega al compromiso en el mejor momento del curso y también el Racing, un visitante peligroso que lleva 20 puntos fuera de casa y que arriba a La Romareda tras golear al Albacete en El Sardinero.

El Racing, que tendrá las bajas de Sangalli, Mboula y Bobadilla, ganó al Zaragoza en la primera vuelta con un gol de Pombo, de pasado zaragocista y que retorna a La Romareda con otra camiseta. Escribá no podrá contar con Alarcón, Mollejo, Vigaray y Marcos Luna, todos lesionados, y recupera a Vada, aunque no será titular. De hecho, el once zaragocista apunta a ser el mismo que doblegó al Granada.

El partido dará comienzo el sábado a las 18.30 horas en La Romareda y será televisado por LaLigaSmartbank TV, que se puede ver en diferentes plataformas como Movistar, Orange, Telecable, Amazon Prime, Orange...