La igualdad en la zona baja de la tabla lleva a que el Real Zaragoza se mueva en una horquilla de ocho puestos, del undécimo al decimoctavo como posición final después del partido del viernes ante Tenerife, el que cerrará la temporada en Segunda. En esa posición, más allá del orgullo de acabar lo más arriba posible, también figura el porcentaje de los derechos televisivos que están en función del puesto final, el 15% del total en el reparto global. Y la diferencia está en 380.000 euros, los que van de acabar la temporada en la 11ª posición a ser el último de los equipos que no bajan, el 18ª.

Esa cantidad en ingresos televisivos va directa al límite salarial y es importante para el club de cara a la próxima temporada, por lo que el aliciente económico, aunque no suele ser muy tenido en cuenta por los jugadores, existe. El Zaragoza es decimotercero con 52, empatado con el Leganés, decimosegundo y que le tiene ganado el goalaverage particular, el Mirandés, que también lo tiene a favor el cuadro jabato, y el Huesca, al que sí se lo tienen ganado los de Escribá. El Racing suma 51 y el Sporting y el Villarreal, 50. Por arriba del Zaragoza, al margen del Lega, ya solo está el Burgos, con 54, porque al Andorra no le puede dar caza, que tiene tres puntos más y la diferencia particular ganada.

La undécima plaza supone esos 650.000 euros, 600.000 la 12ª, 540.000 la actual del Zaragoza, 490.000 la 14ª, 440.000 la 15ª, 380.000 la 16ª, 330.000 la 17ª y 270.000 la 18ª, con esa diferencia mencionada de 380.000 euros en la horquilla a la que aspira el Zaragoza en la última jornada. En ella, los zaragocistas reciben a un Tenerife ya inalcanzable para ellos, el Andorra se mide en casa al Villarreal B, el Burgos al Lugo, el Huesca tiene la difícil visita del Eibar y el Sporting y el Racing también juegan de locales ante Ponferradina y Cartagena, mientras que el partido más duro lo tiene el Leganés en la casa del líder, el Granada, que busca certificar el ascenso.

En total, la Segunda recibe solo el 10% de los derechos televisivos, unos 160 de los 1.600 millones que van a parar a LaLiga. De esa cantidad, el 70% es de reparto fijo entre todos los clubs, un 15% llega por implantación social y el 15% por el puesto de la última temporada. En esa última variable se reparten unos 24 millones entre todos los equipos de la categoría de plata en un porcentaje descendente del primero al último.