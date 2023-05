El final de temporada trae las primeras decisiones del Real Zaragoza, la gran mayoría esperadas y que no suponen sorpresas. Larra jugó ante el Tenerife sus últimos minutos de zaragocista y el club, aunque no a él directamente, ya le ha hecho saber a sus agentes que no ejecutará la opción de un año más que estaba estipulada en su contrato cuando accedió a bajar su salario el verano pasado para ampliar el margen salarial. A Vigaray, en idéntica situación que el vasco, no se le ha comunicado, ni a él ni a su entorno, pero también tiene más que asumido que no habrá prórroga de su vínculo contractual. Por su parte, Vada, tras hablar con el club y con Escribá, tiene decidido no ejecutar la prolongación unilateral a su favor establecida en su contrato.

Zapater y la noche en la que el Real Zaragoza subió a Primera Esas tres decisiones, tal y como contó este diario, no le salen gratis al Zaragoza. A Vigaray y a Larra, que hicieron el gran esfuerzo el verano pasado rebajando su contrato y accediendo a la propuesta del club, hay que indemnizarles con la mitad de su salario, alrededor de 350.000 euros entre ambos, mientras que a Vada hay que hacerlo al no ejecutar él con 100.000 euros netos, por lo que esas tres despedidas suponen al club alrededor de medio millón. Las salidas de Vada, Larra y Vigaray supondrán en torno a medio millón de euros Larra llegó al Zaragoza en el verano de 2020 tras desvincularse del Athletic y la temporada pasada estuvo cedido en el Amorebieta. A su regreso en este curso tuvo más presencia, casi siempre de lateral derecho y con 33 partidos de Liga y 14 de ellos de titular. Su nivel, en todo caso, no ha alcanzado a las expectativas de su fichaje. Vigaray, por su parte, ha pasado los dos últimos años lastrado por sus problemas en las rodillas y fichó en 2019 por el Zaragoza. En esta temporada solo tuvo minutos ante el Albacete en el Carlos Belmonte y en Cartagena. Cordero no ha hablado aún con él, pero asume que no va a seguir. Resta Vada, caso diferente por ser la opción a su favor. Llegó desde el Almería en el verano de 2021, el último día y como una oportunidad de mercado, con un salario mucho más bajo que en el club andaluz, donde superaba de forma clara el millón de euros para tener aquí en torno a 250.000, y firmó por dos temporadas más otra opcional. El curso pasado anotó siete dianas y, en este, cuatro, con 37 jornadas disputadas y 24 de ellas en el once. Tiene ofertas en la Ligue 2 de Francia e interés de equipos de la MLS, Chipre, Hungría o Polonia, además de la posibilidad de seguir su carrera en Arabia Saudí.