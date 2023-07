Quentin Lecouche ha vivido este martes su primer día como zaragocista. El francés ya ha podido entrenarse a las órdenes de Fran Escribá y también ha conocido La Romareda, desde donde ha compartido sus primeras impresiones como miembro del club aragonés. El lateral explica por qué ha decidido salir de su país natal a los 29 años y se define tanto dentro como fuera del campo.

"Estoy muy contento de llegar al Zaragoza porque es un gran club. Sigo el fútbol español,así que conozco su importancia y su historia. Siempre he querido jugar en España. Estoy impaciente por empezar y conocer a mis compañeros. Espero hacer una gran temporada", empieza Lecoeuche, que asegura que va a aprender español cuanto antes para poder integrarse mejor tanto en el equipo como con los aficionados.

El defensa ha desarrollado toda su carrera en Francia y, a los 29 años, ha entendido que era el momento de hacer algo nuevo. "Ahora que he adquirido madurez y experiencia en Francia quería vivir algo nuevo. Como decía, siempre he querido jugar en España. Cuando vi la oportunidad de venir a Zaragoza, no pude rechazar una oferta de un club de esa importancia", asegura.

"𝑺𝒐𝒚 𝒖𝒏 𝒋𝒖𝒈𝒂𝒅𝒐𝒓 𝒄𝒐𝒎𝒑𝒆𝒕𝒊𝒕𝒊𝒗𝒐 𝒒𝒖𝒆 𝒔𝒖𝒅𝒂 𝒍𝒂 𝒄𝒂𝒎𝒊𝒔𝒆𝒕𝒂 𝒚 𝒍𝒐 𝒅𝒂 𝒕𝒐𝒅𝒐"



📺😃 ¡Mira la entrevista para conocer un poco más a @LecoeucheQ!#MoverseMañosMoverse 🦁🥁 pic.twitter.com/2DXcTPXQF3 — Real Zaragoza 🦁 (@RealZaragoza) 4 de julio de 2023

El futbolista se define como tranquilo fuera del campo y un competidor cuando se viste de corto. "Soy una persona que puede parecer tranquila en la vida pero también me gusta compartir el tiempo con mi familia y amigos. En el terreno de juego soy muy diferente, un verdadero competidor. Soy un jugador que va a por todas, suda la camiseta y lo da todo. Voy a aportar toda mi calidad para que podamos hacer algo bueno juntos", indica.

Lecoueche no ve el momento de conocer el ambiente de La Romareda en primera persona y poder aportar su granito de arena para que el club vuelva a su lugar. "Me han contado cosas algunos jugadores que pasaron por aquí, les pedí información. Sé que el Real Zaragoza ha estado mucho tiempo en Primera y ha jugado competiciones europeas. He visto varios partidos del equipo desde que supe que el club se interesaba en mí. Conozco el ambiente en el campo y en el club, es realmente lo que buscaba. Me hace mucha ilusión conocer a la afición y vivir grandes momentos este año", explica.

"Voy a ponerme rápido a aprender español para poder compartir el máximo de cosas. es importante para mí y mi integración, para poder estar bien en el equipo. Voy a aprender español cuanto antes. Espero que vivamos grandes momentos este año porque es un club que merece volver a Primera como mínimo. Espero que pronto ocurra y daré todo para llevar al club donde se merece", concluye el futbolista francés.