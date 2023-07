Ha regresado en estos primeros días de pretemporada Luis Carbonell a la disciplina del Real Zaragoza sabiendo que tiene muy pocos números, o mejor dicho ninguno, para quedarse a las órdenes de Fran Escribá. El ariete zaragozano, una de las grandes promesas de su cantera no hace demasiado, ha pasado un año de cesión en el Teruel, donde tuvo minutos y continuidad, pero no volverá al conjunto turolense y ahora mismo con tres cursos más de contrato en el Zaragoza, hasta 2026, su futuro es una incógnita, pero en todo caso el paso del tiempo no deja de señalar la regresión vivida por una de las joyas de la Ciudad Deportiva zaragocista en los últimos tiempos y cuyo futuro está repleto de incertidumbres.

Tras la estela de Luis Carbonell La única certeza a estas alturas con Carbonell es que no se va a quedar en el primer equipo ni tampoco lo hará en el filial, en Segunda RFEF. Cuando se marchó cedido al Real Madrid en 2021 para en teoría jugar en el Castilla, donde no debutó y tuvo pocos minutos en el juvenil, lo hizo con una renovación hasta 2026 y con un salario ligeramente superior, rondando los 100.000 euros anuales, que los canteranos que firman su primer contrato en el primer equipo zaragocista. Así, la rescisión de los tres años que le restan no es fácil y ahora mismo el Zaragoza y sus agentes se afanan por buscarle acomodo. El verano pasado y tras su infructuosa y hasta negativa cesión en la cantera del Real Madrid, una operación para la que el jugador presionó lo indecible al club en los últimos días de agosto de 2021 para tener solo 258 minutos en el juvenil blanco, Carbonell comenzó la pretemporada a las órdenes de Carcedo en su mejor momento físico de los últimos años después del trabajo extra que hizo ante de empezar la preparación con el equipo. Sin embargo y pese a ese innegable buen momento físico, no tuvo ni una sola opción y ya desde finales de julio dejó de ir citado a los amistosos y el Teruel, pagando el Zaragoza la inmensa mayoría de su salario, fue su destino. Allí ha tenido minutos, hasta 1.590, en 27 de las 34 jornadas con Víctor Bravo para subir, con dos goles y una asistencia, pero en la entidad turolense se descarta de pleno ahora mismo un nuevo préstamo. Carbonell, que cumplió 20 años en abril, ha empezado la pretemporada en el Zaragoza sabiendo sus nulas opciones de quedarse y es una de las salidas marcadas, aunque ahora mismo no se puede descartar ningún escenario, ya sea otra cesión o hasta la rescisión, para un jugador que debutó con el primer equipo del Real Zaragoza en diciembre de 2020, con Iván Martínez, su gran valedor, como entrenador. Jugó ante el Almería y el Sporting saliendo desde el banquillo y estrenando el primer equipocon solo 17 años entonces, uno de los comienzos más precoces de la historia del Zaragoza, el cuarto en concreto tras Joel Valencia, Moisés y Kevin Lacruz. Fue a la cantera del Real Madrid cedido con opción de compra de 1,5 millones en una operación que no favoreció en nada a su carrera, estaba en la sub-19 y el Villarreal y hasta la Lazio quisieron su fichaje Cuando se marchó cedido en 2021 al Real Madrid se fijó una opción de compra de 1,5 millones, que el club blanco ni se planteó ejecutar un año después, y estaba en la citación de la selección española sub-19, antes de incorporarse al conjunto madridista, que ganó en la carrera al Villlarreal para tenerlo en sus filas. El ariete había quemado etapas a toda velocidad en la cantera del Zaragoza y la Lazio presentó en 2020 una oferta de cesión con opción de compra de 600.000 euros. El futbolista, talento puro en ataque, comenzó como jugador en el Escalerillas y pasó por el Montecarlo antes de llegar a los alevines del Zaragoza. El curso 19-20, en el División de Honor y con la dirección de Iván Martínez, alcanzó su mejor nivel, con buenas actuaciones en el escaparate de la Youth League, que también disputaron Francés, Francho o Azón, ahora consolidados y con rol protagonista en el primer equipo. Sin embargo, todo aquello queda muy lejos para un jugador que no se levanta de esa regresión de los últimos años.