Muchas cosas positivas pudieron extraerse del debut liguero del Real Zaragoza ante el Villarreal B. Un triunfo que sirvió para confirmar la ola de optimismo instalada en el verano zaragocista y que dejó entrever, a pesar de solo ser un partido, cuáles pueden ser las claves y los hombres decisivos que pueden formar el pilar maestro sobre el que se apoyará este curso el nuevo proyecto de los aragoneses.

De esa columna vertebral, en lo que se refiere al centro del campo, comienza a sobresalir un nombre, y un apellido muy zaragocista, por encima de todos: Marc Aguado. El hijo pródigo ha vuelto a la capital aragonesa convertido en un jugador con un aura de futbolista grande y de los que salen un puñado pequeño en cada generación. El centrocampista renovó con los aragoneses hasta 2025 y el club no quiso incluir una opción de compra para el Andorra. El Real Zaragoza sabe del potencial de Aguado y, si llega alguna oferta, no va a entrar en ningún tipo de negociación por su futbolista, remitiéndose en todo caso a la cláusula de rescisión. La cifra por la que el Zaragoza no podría hacer nada si algún equipo viniera a por el canterano es de 8 millones de euros en caso de que la intención de compra viviera llegara con el equipo en Segunda División y de 10 millones si el Zaragoza subiera a Primera.

Una cláusula, la de Aguado, similar a la de Francho y Azón e inferior a la de Francés (12 millones), que puede resultar apetecible para algún club de élite que se atreva a apostar por él ante la magnitud de futbolista que puede llegar a ser el zaragozano. No en vano, el FC Barcelona incluyó a Aguado en una lista de mediocentros para sustituir a Sergio Busquets. El jugador del Real Zaragoza aparecía al lado de nombres de estrellas consagradas en el mundo del fútbol como Gündogan, Kanté, Zubimendi o Thiago Alcántara, muestra del interés que está levantando Aguado.

El regreso

Dejando el futuro a un lado, el canterano está exultante por haber podido volver a casa y vestir la camiseta de su equipo tras su exitosa cesión en Andorra. Los tres años en el Principado han acabado por hacer y por pulir al Aguado futbolista que ya el año pasado fue uno de los mejores mediocentros de la categoría de plata. Quizá precisamente por ser canterano, estar cedido y que su regreso se diera por hecho desde hace meses su vuelta al Real Zaragoza no ha tenido el impacto que el resto de fichajes que ha efectuado el club aragonés en el sobresaliente mercado estival, pero lo cierto es que Aguado es el elegido por Escribá para llevar el timón del equipo.

No podía haber empezado de mejor forma el regreso de Marc Aguado al club de su vida, con un excepcional debut ante el Villarreal B en el que La Romareda acabó coreando su nombre cuando fue sustituido. Una afición que se relame pensando todo lo que el hijo de Xavi Aguado le va a hacer disfrutar durante toda la temporada. Su conocimiento del juego, su calidad, su entrega y su compromiso enamoraron a la grada desde el primer día y desde que lo han visto in situ se preguntan cuánto van a tardar los grandes equipos en llamar a su puerta. De momento, Aguado no piensa en otra cosa que no sea subir a Primera con el Real Zaragoza, categoría a la que no cabe duda que el futbolista llegará más pronto que tarde. Y si se da una posible salida, el precio está fijado en su contrato.