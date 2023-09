El Real Zaragoza saldrá de La Romareda por tercera vez esta temporada con la intención de que se repita el guion de las dos primeras. Los de Fran Escribá se trajeron los tres puntos de sus visitas a Tenerife y Cartagena y en Ferrol buscará seguir con el pleno a domicilio. Eso sí, no lo tendrán nada fácil los aragoneses, ya que A Malata es un fortín del que pocos equipos que lo han visitado últimamente han podido sacar algo positivo. No en vano, hay que bucear mucho para encontrar la última derrota del Racing de Ferrol como local en partido oficial, un equipo que no ha perdido en su estadio en todo el año 2023.

Cierto es que el grueso de partidos son en Primera RFEF, categoría de la cual ascendieron los gallegos el pasado curso precisamente apoyados en la fortaleza de A Malata, pero el dato en un fútbol tan igualado y que se decide por mínimos detalles es cuanto menos significativo. El último equipo que pudo asaltar el feudo de los gallegos fue el Alcorcón, el 17 de diciembre de 2022 en un duelo que los madrileños se llevaron por 1-2. Desde entonces, el Racing de Ferrol encadena 14 choques consecutivos sin perder, once en Primera RFEF, uno en la promoción de ascenso y dos en la actual temporada de Segunda. Además, en esa magnífica racha como local los gallegos solo han concedido tres empates, venciendo los once encuentros restantes. Números espectaculares que deben servir como aviso a navegantes para el Real Zaragoza. Dos goles por partido Además, el equipo dirigido por Cristóbal Parralo destaca por su producción ofensiva en A Malata, promediando en estos 14 encuentros algo más de dos goles por partido, una cifra para nada habitual. Abriendo un poco más el espectro, la tendencia se mantiene. En el grupo 1 de Primera REFF del pasado curso, el Racing de Ferrol fue el segundo mejor local, solo por detrás del Deportivo de la Coruña, y en 19 partidos disputados logró vencer 13, empató cuatro veces y solo perdió en dos ocasiones, números que empeoraron notablemente cuando al Ferrol le tocó salir de A Malata para viajar. Escribá: "Estoy abierto a cambiar gente" Ni, hasta el momento, el cambio de categoría ha podido revertir la buena dinámica. Solo son dos los partidos que ha jugado el Racing de Ferrol en su estadio en el arranque liguero, una muestra escasa para sacar demasiadas conclusiones, pero los gallegos mantienen la racha de imbatibilidad que comenzaron a finales de 2022. El primer visitante en la nueva etapa del Racing de Ferrol en Segunda División fue el Sporting de Gijón. Sin embargo, no le pesó a los recién ascendidos la presión del estreno y superaron por 2-0, con goles de Heber Pena y Álex López, a los asturianos. El que estuvo a punto de conseguir lo que parece desde hace meses un imposible, vencer en Ferrol, fue el filial del Villarreal. Hasta en dos ocasiones se adelantaron los amarillos en A Malata, pero los goles de Carlos Vicente y Losada sirvieron para salvar un punto y la racha. ¿El final de la racha? El tercero este curso en visitar Ferrol, y el decimoquinto desde que comenzó esta dinámica, va a ser el Real Zaragoza. Eso sí, los de Fran Escribá parecen el equipo destinado a romperla. Las prestaciones a domicilio de los aragoneses han mejorado, al igual que en La Romareda, desde que llegó el técnico valenciano y los dos encuentros de esta temporada a los que al Zaraogza le ha tocado salir de su estadio han acabado con victoria visitante. El primer viaje del curso fue a Tenerife en la jornada 3 y el conjunto aragonés se trajo un botín extraordinario de la isla en un encuentro dominado por los canarios pero en el que los de Escribá pudieron aguantar los arreones de los locales para acabar imponiéndose gracias a un gol de Jair en una jugada de estrategia. Algo similar ocurrió en Cartagena, aunque la victoria fue más holgada, con tantos de Manu Vallejo, Víctor Mollejo y uno en propia puerta. Tras las pequeñas dudas que dejó el Real Zaragoza en el empate ante el Racing de Santander en La Romareda, los aragoneses tratarán de dar un golpe de autoridad y de recuperar la senda de la victoria en la que ha quedado demostrada con una plaza difícil para lograrlo. Los pupilos de Fran Escribá son los siguientes que tratarán de asaltar el fortín en el que ha convertido el Racing de Ferrol a A Malata. Una racha que dura más de nueve meses y a la que el Zaragoza querrá poner fin. Quién mejor que el líder para hacerlo.