Primero fue Alejandro Francés, que remató alto con la derecha muy cerca de la portería, después Iván Azón desde fuera del área, luego probó Maikel Mesa, a continuación fue Azón pero de cabeza, Mollejo fue el siguiente, después Germán Valera y una vez más Azón antes del descanso. Tras el paso por vestuarios empezó Jair con la izquierda y le siguieron Mollejo, Germán Valera en dos ocasiones, Manu Vallejo, Francés, Francho desde lejos, Sergi Enrich primero con el pie y luego con la cabeza, otra vez Manu Vallejo, el gol anulado a Azón por fuera de juego de Francés y una más de Manu Vallejo. Hasta 19 disparos a puerta acumuló el Real Zaragoza frente al Oviedo, su récord de esta temporada. Esa fue la buena noticia. La mala, que ninguno terminó en gol.

El equipo aragonés ha recuperado en las últimas semanas la creación ofensiva, al menos así lo demuestran las estadísticas de remates, después de haber atravesado un bache en ese sentido. El Real Zaragoza ya había dado síntomas en jornadas anteriores con los 15 remates frente al Alcorcón, los 13 ante Sporting y Eibar, pero hasta ahora nunca había mostrado un caudal ofensivo tan intenso y amplio como el visto el lunes contra el Oviedo. Diecinueve oportunidades, unas más claras que otras, en diferentes botas y cabezas pero sin el éxito final. Solo una de ellas acabó entre los tres palos, pero el VAR decretó fuera de juego de Francés y anuló el tanto que había terminado empujando Iván Azón.

Por ahí está teniendo el problema el Real Zaragoza, que cuenta tanto con delanteros como con jugadores que pueden aportar goles desde la segunda línea pero que no están teniendo la puntería necesaria para transformar ese caudal ofensivo en goles de verdad. En las 14 jornadas disputadas hasta la fecha el Real Zaragoza acumula, según los datos de LaLiga, 153 remates a puerta, que suponen casi once por partido, cifra considerable. El problema es que el conjunto aragonés tiene que rematar 9,6 veces para cantar un gol.

Poca efectividad

La efectividad está siendo un quebradero de cabeza para un equipo que, al menos por juego y ocasiones, parece haber salido del bache en el que se metió tras ganar en Cartagena y perder a dos jugadores importantes como Nieto y, sobre todo, Francho. Sin embargo, esa mejoría no se ha trasladado en resultados y el conjunto aragonés acumula ya cinco jornadas sin ganar. Curiosamente, su última victoria se produjo en el partido en el que menos remates a puerta contabilizó. En Andorra se impuso por 0-1 con solo 5 disparos.

Desde entonces su mejoría en esa faceta ha sido evidente, acumulando en todas las jornadas remates por encima de su media excepto en el encuentro de Burgos, que se quedó en ocho. Antes de eso, había comenzado muy bien con 16 y 12 en sus dos primeros partidos en casa, frente al Villarreal B y el Valladolid, siguió con 7 en Tenerife, 13 frente al Eldense en La Romareda, 9 en Cartagena y, a partir de ahí, el bajón. Solo produjo 6 contra el Racing en casa, 9 en Ferrol y 8 contra el Mirandés.

Al Real Zaragoza le costaba ganar porque generaba muy poco. Ahora, porque no es capaz de traducir todo lo que genera en goles. Sigue siendo un problema porque la cuestión es que el equipo no gana, solo lo ha hecho una vez en las últimas ocho jornadas y eso es incompatible con aspirar a los primeros puestos, pero con 19 ocasiones por partido no puede estar muy lejos de hacerlo.