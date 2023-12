¿Cómo han ido las vacaciones?

Bien, bien. Disfrutando de la familia, a la que hace seis meses que no veía. Y del calor que hace ahora por Uruguay, no como aquí.

¿Qué le cuenta a la familia de Zaragoza?

Mis hermanos ya han venido por aquí y mis padres lo harán en enero, así que la familia va conociendo cómo es la ciudad, donde, por cierto, se sintieron muy cómodos y les gustó mucho.

De momento, se ejercita a menor ritmo que el resto. No hay problema, ¿no?

Ninguno. Estoy haciendo introducción poco a poco y eso requiere ir algo más tranquilo, pero a partir de la semana que viene estaré ya con el grupo.

Casi le daría rabia que llegaran las vacaciones justo cuando se encontraba en su mejor momento.

Es verdad que llegaron en un momento en el que yo me sentía muy bien y con mucha confianza, pero hay que seguir en esta línea si quiero ser un buen jugador. Todos los partidos son importantes, como si fueran una final, y hay que estar al nivel que exige esta categoría.

¿No es perjudicial un parón tan largo? El equipo va a estar 25 días sin competir.

Es muy largo, sí, casi un mes. Pero también sirve para coger ritmo y corregir cosas con el entrenador. Aprovechamos para hablar y analizar en lo que estamos fallando y eso ayuda a mejorar porque son cosas que a lo mejor durante la competición no te da tanto tiempo a hacer.

¿Y qué hay que corregir? ¿Se refiere a esos errores que están costando tantos puntos?

Hablo en general. Los goles del Levante fueron errores nuestros, pero son puntuales. Me refiero más a cuestiones relacionadas con la salida de balón, o a cómo nos movemos en bloque o a la presión. Eso se trabaja con más intensidad ahora que no hay partidos.

Siete puntos ha perdido ya el Zaragoza en tres partidos en los que echó a perder dos goles de renta. ¿No son demasiados?

Cuando miras la tabla y te ves abajo te choca, pero hay que tener en cuenta que ganando dos o tres partidos seguidos te pones arriba pero para ello hay que aprovechar el máximo las ventajas y que no vuelva a pasar.

¿Tras el choque ante el Levante en el vestuario había gritos o silencio?

Había calentura porque sabíamos que conseguir esa ventaja en esta categoría es muy difícil y la perdimos, como ya nos había pasado otras veces. Estás caliente porque te sientes como si hubieras perdido, pero al analizarlo más en frío te das cuenta de que no es tan mal punto ante un muy buen equipo que está arriba. Pero tal y como iba el partido que se te vaya da rabia.

¿Qué balance hace de su recorrido personal desde que llegó?

Cuando llegué no pensaba en si iba a estar a estas alturas como estoy, o mejor o peor. Me centraba en el día a día. Es verdad que al principio me costó la adaptación a una Liga diferente pero lo que quería era acabar el año bien, tal y como empezó 2023, que ha sido muy especial. Y la verdad es que acabo contento el año.

"El nuevo técnico me dio confianza y la estoy aprovechando"

¿Lo pasó mal?

No, esto es fútbol y hay que saber esperar el momento. En eso tengo mucha cabeza y soy maduro en ese sentido porque sé que a veces puedes jugar y otras no. Cuando llegué, Francés y Jair eran intocables porque estaban en un gran momento. Pero esperé a que llegara el mío y este vino con el cambio de entrenador, cuando todos arrancamos de cero y se genera más confianza. El nuevo técnico me la dio y la estoy aprovechando.

¿El Atlético se llegó a plantear revertir su cesión ante la falta de minutos?

Si le soy sincero, a mí no me llegó nada. Si el Atlético hubiese dicho o sugerido algo mi representante me hubiese dicho algo, pero ni me llegó nada ni yo pedí nada. Me sentía bien acá, dentro de un grupo que me ayuda y lo estoy disfrutando. Nunca pedí salir.

"No me llegó nada de que el Atlético pudiera revertir la cesión, ni yo pedí nunca salir"

¿El cambio al descanso ante el Alcorcón fue su peor momento desde que llegó? ¿Le molestó?

A ver. No es que me sentara mal pero sí me pegó, me sorprendió. Sobre todo, porque pensaba que estaba haciendo un buen partido y una cosa así te baja la confianza y luego no tienes la misma cuando juegas con esa presión de no poder tener un error porque te puede condenar y acabas saliendo. Sí, puede que fuera el peor momento desde que llegué, sobre todo, porque te baja la confianza, es así.

Está claro que le afectó.

Sí. Todo jugador necesita confianza y en esos momentos no la sentí.

Escribá lo justificó diciendo que se le veía nervioso y podía contagiar al resto. ¿Lo hablaron?

Sí, hay que tener comunicación con el entrenador. Le dije que yo creía que lo estaba haciendo bien y que su decisión me generó desconfianza porque aunque el siguiente partido ante el Sporting entré bien desde el banquillo, tienes la sensación de que un error te condena y acabas saliendo del equipo. Fue nada más que eso. Cuando un jugador está con confianza es otro y eso a mí me generó desconfianza, ya le digo. Pero fue su decisión y ya le dije que la respetaba porque es el que manda y yo no puedo hacer más. Todo quedó claro.

Y llegó su momento. Mouriño parece haber llegado para quedarse.

Obviamente, lo voy a intentar. Me costó estar donde estoy hoy, pero también lo luché. Intenté hacerlo de la mejor manera y a veces salía bien y otras no tanto. Día a día doy lo mejor de mí para el fin de semana estar al 120%, pero es cierto que me costó mucho y ahora que lo he podido agarrar no lo quiero soltar.

Sin duda, es uno de los grandes beneficiados del relevo en el banquillo.

Habrá que ver, pero el entrenador me generó confianza, empezamos todos de cero y estaba más suelto. Era más yo.

Y en defensa de tres centrales, un sistema en el que nunca había jugado hasta que recaló en el Atlético el pasado verano.

Así es. Y fue en el Atlético donde me dieron consejos para jugar ahí y que ahora los estoy plasmando aquí. Y me siento cómodo.

¿Es muy distinto un sistema u otro ? ¿A qué hay que prestar especial atención?

Con tres atrás, el equipo permite irse a los carrileros y, cuando el rival tiene tres jugadores rápidos arriba como el caso del Levante, hay que estar atentos a las vigilancias y coberturas porque un error provoca contras de dos contra uno o tres contra dos. Se impone estar muy atentos.

Parece que se compenetran bien ahí atrás.

Estamos bien. La competencia es sana ya sea en línea con dos centrales o tres. Lluís (López) es un compañero espectacular, un capitán que siempre aporta juegue o no. Hay que fijarse en él cuando no juega porque es un ejemplo de actitud en el vestuario.

¿Cómo ve a Jair?

Está bien. Esto es fútbol y así como en los cinco primeros partidos decían que era uno de los mejores, ahora unos dicen que sí y otros que no. Yo creo que es un central espectacular. Lo saca todo y en línea de tres es el que lo inicia todo. Para mí está bien. En la cabeza juegan muchas cosas pero a mí me da seguridad jugar a su lado.

"Francés tiene categoría para dar el salto a un equipo de Primera porque lo tiene todo. Ojalá se quede muchos años en el club pero será complicado aguantarlo"

¿Y Francés?

No lo conocía pero tiene categoría para dar el salto a un equipo de Primera porque lo tiene todo. Es muy buen central: rápido, bueno en el uno contra uno, bien por arriba, en la salida… hay que disfrutarlo. Nos llevamos bien y, al tener la misma edad, hablamos mucho. Me alegro por él.

O sea que cree que va a ser complicado retenerlo.

Ojalá que se quede muchos años en el club, pero va a ser difícil aguantarlo.

Me decía antes que 2023 había sido un año increíble para usted…

De locos. Te pones a pensar y jamás hubiese pensado que me iba a pasar todo lo que me ha sucedido. Salir de Uruguay a Europa, ir convocado con la selección, recalar en dos grandes como Atlético primero y Zaragoza después…Es muy difícil que pase algo así en solo un año y lo estoy aprovechando y disfrutando al máximo porque uno nunca sabe cuándo va a volver a estar en equipos así.

Dicen de usted que es uno de los centrales con más futuros de su país y que está preparado para todo. ¿Presiona?

No pienso mucho en eso ni le doy mucha bola. Quizá hoy te dicen que eres un central muy prometedor y mañana juegas mal y soy un desastre. Intento llevarlo tranquilo y tener la cabeza siempre sobre los hombros. Para eso, además, tengo a mi familia, que me ayuda mucho en que no se me vaya mucho la mente, vivir el día a día y entrenar duro para dar lo mejor de mí en el campo.

¿Qué le dice la gente?

No mucho, sobre todo que hay que subir este año. Es una afición de la hostia que va a todos los lados para acompañarnos y animarnos. No hay muchas hinchadas en España que se muevan tanto. Sentimos su apoyo allá donde vamos.

¿Es lo que más le ha sorprendido?

Sí, pero también compañeros que tienen una gran calidad, por ejemplo Francés. No conocía esta Liga ni a muchos compañeros, pero en el Atlético ya me decían que era una competición dura y competitiva, aunque nosotros tenemos en el vestuario gente de mucho carácter y gran técnica. Es un buen plantel pero a veces hay que pulir cosas para estar mejor y no en la posición que ocupamos ahora en la tabla.

"Al principio me faltaba ritmo con balón, pero voy mucho mejor. La primera semana en el Atlético iba a presionar y no veía la pelota"

Decía cuando llegó al Atlético que lo que más le faltaba era ritmo con balón. ¿Cómo va el asunto?

Mucho mejor. La primera semana en el Atlético iba a presionar y no veía la pelota. Ahora, más o menos, agarré el ritmo y me siento mucho mejor con el balón y creo que se ha visto en los últimos partidos.

El físico no es problema ¿no? En verano dijo que la rampa del profe Ortega (preparador físico de Simeone en el Atlético famoso por la dureza de sus ejercicios) no era para tanto.

Para mí no lo era (ríe). En serio, estoy en un buen momento físico y el ritmo te lo dan los partidos. Me siento muy bien.

¿Tan dura es la Segunda División?

Mucho. Se parece a la Liga uruguaya, que es muy física, pero allá no se juega tanto como acá. Aqúi hay muy buenos jugadores y se juega muy bien. Se trata de una categoría muy competitiva y por eso a veces cuesta el arranque.

¿Se lanzaron las campanas al vuelo al comienzo cuando el equipo ganó los cinco primeros partidos cuando parecía que el Zaragoza iba a ascender en abril?

También nosotros, por decirlo así, lo podíamos pensar ya que estábamos bien y todos creían que era el año, pero se trataba de los cinco primeros partidos y alguno de ellos quizá no merecimos ganarlo, al igual que luego perdimos alguno que merecimos ganar. Eso te deja claro cómo es la Liga y lo que debemos hacer es tener los conceptos claros y estar tranquilos si queremos llegar al playoff y a pelear por los primeros puestos.

¿Hay tiempo para todo?

Queda una vuelta entera y en los últimos partidos hemos mejorado tras haber estado muchas jornadas sin ganar. Después del partido en Albacete cambiamos el chip y ojalá sigamos en esa línea porque ganaremos muchos partidos.

¿El objetivo es el ascenso?

Obviamente, cuando se juega en un equipo como el Zaragoza el objetivo es el ascenso por la historia y grandeza del club, pero, si no ascenso directo, por lo menos tenemos que llegar al playoff. Tenemos plantilla para eso y soñar con el ascenso, pero veremos si se da o no. Pero hay material.

¿Ve muchas plantillas mejores que la del Zaragoza?

Ahora que he visto a todos los equipos, creo que quizá hay equipos con mejores jugadores pero nosotros tenemos una plantilla más de equipo que de jugadores individuales y eso es bueno porque no dependes de un futbolista sino de todo el equipo y nosotros tenemos armas para estar arriba.

¿Qué le dicen desde el Atlético? ¿Están pendientes de usted?

Sí, pero eso es más cosa de mi representante. Yo estoy metido acá. Quizá mañana vuelva al Atlético o no, pero lo que quiero es hacer las cosas bien en el Zaragoza para ver luego qué pasa allá.

¿Cree que puede ganar la Liga?

Tiene un buen equipo y van a estar arriba, como siempre. Lo van a hacer bien y ojalá que salgan campeones porque me llevo muy bien con todos y me arroparon mucho cuando llegué. Me dieron valiosos consejos y les estoy muy agradecido a todos.

"¿Mi futuro? Vamos a ver qué pasa, pero todo puede ser. Dependerá de cómo vaya este año"

¿Le han dicho ya si en junio vuelve seguro a Madrid?

No. Ojalá me hubiesen dicho ya algo, pero casi mejor que no porque quiero tener la cabeza acá.

¿Pero mejor que el zaragocismo no se haga ilusiones por si acaso?

Nunca se sabe. Vamos a ver qué pasa, pero todo puede ser. Dependerá de cómo vaya este año.

¿Cómo empezó su idilio con el fútbol?

Mi padre tenía una cuadra donde mi hermano y yo íbamos a jugar. Yo jugaba de 10 y marcaba goles, pero ya perdí todo eso (ríe). Pasé a Nacional y aprendí mucho, aunque hasta sub-17 no era titular, pero esperé mi momento y eso me formó y me dejó en la cabeza esa idea de que siempre llega la oportunidad y hay que aprovecharla. Luego llegué al Racing, del que salí para el Atlético hasta que llegué cedido al Zaragoza.

¿Lo ha tenido difícil?

Nunca es fácil. Y más en Uruguay, donde pasan muchas cosas. En el Nacional tuve la mejor formación y eso ayuda a tener bien la cabeza. Estuve seis meses parado cuando salí de Nacional pero cuando llegó mi momento estaba preparado. Aún no me ha tocado jugar en Primera División y ojalá pueda conseguir ese sueño

Muchas cosas con solo 21 años…

Es duro dejar a la familia, aunque por suerte mi novia se vino conmigo acá y eso es una ayuda enorme. En cualquier caso, tienes que madurar rápido porque si se te va la cabeza es cuando la cagas. Y mi familia y mi novia hacen que yo la tenga bien centrada.

Dígame un sueño y un ídolo.

Sueño con acabar el curso lo mejor posible y que se pueda dar lo que todos esperamos. Pero mi sueño más grande es debutar con la selección, sería lo máximo para mí. Siempre fui a ver a Uruguay con mis padres y les decía que yo quería jugar ahí. Ojalá se dé, me queda esa espina para cumplir mi sueño. En cuanto a referencias, admiro mucho a Josema (José María Giménez, central del Atlético) y Araujo, al que dicen que me parezco. Siempre miré mucho el fútbol español porque ha tenido los mejores jugadores aunque me fijo siempre más en los uruguayos.

Por el Zaragoza han pasado varios. Y buenos.

Lo sé, lo sé. No tuve la oportunidad de hablar personalmente con ninguno, aunque a Rubén Sosa lo veía a veces en el Nacional, pero yo no sabía que iba a acabar aquí. Ojalá pueda dejar huella como ellos.