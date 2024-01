Siempre al servicio del colectivo, Lluís López ejerce como uno de los capitanes de un Real Zaragoza en el que no está teniendo el protagonismo deseado. Ante el Andorra, el central catalán regresó a una titularidad que no ocupaba desde hacía tres meses y lo hizo a buen nivel contribuyendo a lograr una victoria imprescindible. Pero esa falta de minutos no altera el pulso de López, cuyo discurso siempre ha estado desposeído de egos. “Está siendo un año difícil y de pocos minutos, pero siempre he dicho que se trata de rendir al máximo cuando te toque jugar y de estar al lado de tus compañeros cuando no te toca jugar. Lo importante es que el equipo esté arriba y que la temporada sea buena tengas más o menos minutos”, subraya.

En su ausencia, Velázquez le ha transmitido “mucha confianza”, afirma. “La relación con el míster es muy buena y el equipo ha acogido muy bien su idea de juego y lo que quiere transmitir y tiene esa identidad que refleja en los partidos”.

Por eso, al defensa zaragocista no se le ha pasado por la cabeza la idea de salir en el mercado invernal. “En ningún momento me he planteado salir”, asevera días después de haberse reencontado con una titularidad casi olvidada. “Estoy contento de mi actuación ante el Andorra. Creo que hice todo lo que demandaba el partido y lo que pedía el entrenador” y resalta la relevancia de un triunfo imprescindible. “Era un partido muy importante. Llevábamos un tiempo sin ganar y era clave hacerlo. Creo que el equipo lo afrontó como debía y hay que destacar cómo se plantearon las cosas para que al final se lograra la victoria”.

"Ganar en Alcorcón supondría un chute de energía y motivación"

Ahora, el reto consiste en enlazar dos triunfos consecutivos, algo que no sucede desde el espectacular comienzo de Liga. “Ahora tenemos esa oportunidad pero sabemos de la dificultad que entraña el campo del Alcorcón y el tipo de juego que quiere plantear, pero nosotros vamos a salir a ganar y a por los tres puntos para que esa dinámica se alargue en el tiempo”. Eso sí, la palabra ascenso ni se esquiva ni se pregona. “Esa palabra, por la institución, el club y la nueva propiedad, siempre ha existido. Además, el inicio fue tan bueno que todos nos vinimos arriba. Creo que tenemos que pensar partido a partido y eso nos va a ayudar a llegar a las diez últimas jornadas con opciones de estar en esos puestos. Nos confundiríamos si pensáramos en otra cosa”, indica el catalán, que el sábado se estrenó como capitán. “No estoy teniendo los minutos que me gustaría, pero ser capitán es un orgullo y una responsabilidad que estoy disfrutando. Está siendo una temporada difícil pero, a la vez, la estoy disfrutando mucho por esos momentos en que puedo participar y por ser capitán de un club como el Real Zaragoza”.

Así que Lluís López se centra en el importante duelo del sábado en Alcorcón, donde sumar otro triunfo supondría “un chute de energía y motivación” a expensas de si repetirá en el once o la recuperación de Jair tras su sanción le devolverá al banco y le apartará de una alineación en la que los tres centrales parecen destinados a tener continuidad. “En los sistemas creo más bien poco. Cuando jugamos con tres la salida de balón se hace en línea de cuatro y nos vamos moviendo. Lo importante es que el equipo está entendiendo bien lo que se nos demanda y que tiene la mente abierta”.