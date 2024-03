Pezzolano elogia las transiciones del Zaragoza y entiende el enfado de la grada

El entrenador del Valladolid, Paulo Pezzolano, elogió al Real Zaragoza, sobre todo su velocidad a la contra y entendió que la grada del José Zorrilla esté enfadada con su equipo tras la derrota ante el Andorra de la pasada jornada en un partido en el que se pusieron por delante: "El rival es otro club con historia, con su peso, y es un buen equipo, con buenos jugadores, pero nosotros tenemos que enfocarnos en nosotros, no tenemos que estar mirando cosas que no hay que mirar. Es un enemigo que tiene buenas transiciones y que pone muchas pelotas dentro del área, pero nosotros tenemos que ir a buscar lo nuestro, demostrar esa hambre, esa intensidad y las ganas que tenemos de sacar esto adelante", aseguró el entrenador del Valladolid, que como Julio Velázquez llega muy cuestionado al duelo de este sábado, aunque el entrenador del Zaragoza lo hace en una posición más delicada que su homólogo.

Así, preguntado por la actitud que espera de la afición, aseguró que "lo dije al principio del campeonato, cuando estaban las cosas mal: yo estaría sentado ahí arriba pitándome y hoy me estaría pitando de nuevo, porque perdimos el último partido, y no podíamos perderlo, aunque de haber ganado estaríamos a dos puntos del primero. No soy nadie para pedir nada, tenemos que demostrar; no estamos en tiempo de pedir. Tenemos que contagiar de dentro para afuera. Nosotros tenemos que demostrar y hacer dentro del campo. Eso es lo que yo quisiera como aficionado", aseveró.

El técnico admitió su responsabilidad en la última derrota ante Andorra, ya que era un partido "controlado" que debían "haber ganado", y destacó que el que perdió este choque fue él y que mantiene la confianza en sus jugadores al cien por cien "porque se entregan en los entrenamientos".

Para conseguir ganar al Zaragoza, Pezzolano aseguró que sabe que cuenta con una plantilla que "lo está haciendo notable, que se da al máximo cada día" y que estará a pleno rendimiento para el siguiente compromiso ante el Real Zaragoza, incluido Javi Sánchez, que ya "puede entrar en la convocatoria" tras muchos meses lesionado. Son baja por el contrario, Sylla y De la Hoz, ambos sancionados, y Moro, lesionado. Para ocupar el puesto de Sylla en ataque, el entrenador uruguayo cuenta con las opciones de Negredo, fichado del paro en febrero, o Marcos André, que ya ha superado una lesión grave en el tendón de Aquiles y que ha tenido minutos desde el banquillo en los tres últimos duelos.