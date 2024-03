Francho, casi descartado y Borge será operado el próximo jueves

El Real Zaragoza se ha ejercitado este jueves en la Ciudad Deportiva y lo ha hecho sin Francho Serrano en el grupo por la fuerte contusión que sufrió en la cresta iliaca el pasado domingo ante el Amorebieta y que a dos días solo del partido contra el Valladolid (sábado, 18.30 horas) le hace estar casi descartado, puesto que el dolor permanece en la zona. Es verdad que Velázquez podría esperar al centrocampista hasta el final, hasta la última sesión de mañana viernes, ya que es un jugador básico en sus planes, y que las ganas de jugar del futbolista también invitan a no hacer su baja aún del todo definitiva, pero todo apunta a que no estará en Pucela, donde el Zaragoza presentará una amplia nómina de ausencias, ya que además de la más que seria duda de Francho estarán seguro de baja los lesionados Bakis, Cristian Álvarez, Nieto, Borge y Guti, además de los sancionados Mouriño y Molllejo, que vieron la quinta ante el cuadro pucelano.

Sin Francho, Mouriño y Mollejo, Julio Velázquez tendrá que hacer al menos tres cambios en el once en el partido, con Azón como clara novedad y siendo factibles los regresos de Grau y Jair si el entrenador mantiene el esquema de tres centrales, mientras que Lecoeuche volvería en el caso de jugar con defensa de 4.

De Bakis, que sufrió una rotura en el aductor antes del partido ante el Villarreal B, el 23 de febrero, aseguró Julio Velázquez que a mediados de esta semana iba a empezar con el grupo, pero no lo ha hecho de momento, aunque tampoco habría llegado a tiempo de jugar en Valladolid, por lo que la frontera con el turco está puesta en el Espanyol, aunque dependerá de la evolución. Cristian Álvarez, por su parte, que se lesionó con un pinchazo en el sóleo derecho el 25 de febrero, en la sesión posterior a jugar ante el minisubmarino le quedan al menos dos semanas más de baja y no estará seguro ni en Pucela ni contra el Espanyol y llegará muy justo ante el Mirandés.

Nieto, al que no se espera hasta finales de abril en el mejor de los casos, Borge y Guti, que ya no volverán a jugar en este curso, son los lesionados de larga duración. En el caso del defensa de Binéfar, que se rompió la plastia del ligamento cruzado de su rodilla izquierda ya tiene fecha de su operación, que será el jueves próximo. Estará un mínimo de seis meses de baja, por lo que no jugará hasta al menos finales de septiembre. Por Mouriño y Mollejo no se presentaron alegaciones por sus tarjetas ante el Amorebieta y cumplen ciclo.

Con tantas bajas, el entrenamiento de este jueves ha tenido una nutrida presencia del Deportivo Aragón, con Marcos Cuenca, Lucas Terrer, Vaquero y Pau Sans, además del central del juvenil Hugo Barrachina. Muchos de ellos, si no todos, estarán en la citación que dará este viernes Julio Velázquez para viajar al José Zorrilla de Valladolid.