Ángel: "Si marco en La Romareda no lo voy a celebrar"

Lo dejó claro y con convicción. “Si marco gol no lo voy a celebrar”, aseguró Ángel antes de su primera visita a La Romareda más de seis años después de su abrupta salida el Real Zaragoza tras unas declaraciones previas al epílogo liguero ante el Tenerife. Y goles marca muchos el canario, 21 hizo en ese curso, y 12 más en el anterior, 11 de ellos en Liga, para sumar un total de 34 oficiales y 33 ligueros de zaragocista, unos datos que en Segunda solo superan tres jugadores con la elástica blanquilla, ninguno en la etapa actual. En el Tenerife tras su regreso lleva siete, lo que le convierte en el Pichichi del equipo. “Para mí fueron dos años, sobre todo el segundo, muy importantes a nivel personal para volver a Primera y hacerme un hueco en la máxima categoría”, añadió el delantero sobre esa etapa en la Romareda, de donde pasó al Getafe y a la élite.

“No lo sé cómo me recibirán, la verdad es que es una incógnita para mí, seguramente muchos estarán contentos por los dos grandes años que hice allí, metí muchos goles y por eso mi paso por el Zaragoza solo tengo que estar agradecido porque luego logré estar muchos años en Primera, en el Getafe y en el Mallorca”, aseveró el ariete tinerfeño. “Otros estarán disgustados por las declaraciones que pasaron entonces, que ya pedí disculpas en el momento en que paso todo”, añadió el delantero, que tras acabar contrato con el Mallorca el verano pasado tenía clara la elección de volver al equipo que le vio nacer, el Tenerife, y a su tierra, aunque Cordero tanteó un fichaje que para el Zaragoza era una quimera.

La salida en 2017

«Firmaría marcar dos goles y que el Tenerife haga tres. Mis compañeros seguro que no porque quieren ganar, pero también firmaría un 5-6, así de claro lo digo», aseguró por aquel entonces, a principios de junio de 2017, en Radio El Día. El Zaragoza no se jugaba ya nada, el Tenerife peleaba por la mejor posición del playoff y él luchaba por el Pichichi con Joselu Moreno, que lo acabó logrando en el Lugo, y Roger Martín (Levante). Después, visto el revuelo generado por sus palabras, el jugador se disculpó con una carta abierta publicada en las redes sociales de su agencia de representación. De nada sirvió. El club respondió en otro comunicado en el que «lamentaba y desautorizaba» las manifestaciones, «en las que ha expresado su deseo de que el cuadro canario logre el triunfo» y dio por rotas unas negociaciones para renovar que ya se sabía desde hace tiempo que no iban a llegar a buen puerto y que a Ángel le esperaba la élite. Con la carta de libertad, el jugador firmó por el Getafe.

“Entiendo la posición de cada uno, lo respeto al máximo, ahora pertenezco al Tenerife y lo que quiero es tratar de lograr la victoria con mi equipo”, advirtió, explicando su valoración de su etapa de zaragocista: “Aún tengo muchos amigos allí que me han escrito para ir a verme al hotel. Me siento muy agradecido y jugar en el Zaragoza fue importante para mí porque es un club histórico y muy grande, que está en Segunda, pero es muy bonito haber pasado por allí”, incidió, dejando claro el componente histórico que tiene en su carrera. “Cuando estaba allí e iba por la calle te recordaban la Recopa y el gol de Nayim, los títulos y eso revela un equipo histórico. Ha ganado grandes títulos y ha estado muchos años en Primera, pero ahora se encuentra pasando una situación complicada en Segunda, como nosotros. En muy corto tiempo veremos al Zaragoza y al Tenerife en Primera, eso espero”, sentenció.

Pese a ser el máximo goleador del conjunto isleño, Ángel no tiene la etiqueta de titular para el entrenador del equipo, Asier Garitano, que lo ha incluido en el once solo en 12 partidos de Liga de los 27 que ha jugado. Sin embargo, en el partido de la semana pasada ante el Espanyol el técnico vasco apostó por él y Enric Gallego de inicio y el delantero tinerfeño reconoció sentirse "muy bien" con un compañero con el que se entiende desde que ambos coincidieron en el Getafe. A pesar de sus continuas suplencias, Ángel asegura que tiene una buena relación con Garitano, "igual que todos los compañeros", y lo considera "un buen entrenador", pero asume su rol de suplente con naturalidad porque ya lo ha vivido "en otros muchos equipos. No merma mi confianza y sé lo que tengo que hacer", dijo.

A ocho puntos de distancia de los puestos de promoción de ascenso, pero lejos también de la zona de descenso, "quizá lo más importante para nosotros", Ángel admitió que el objetivo del Tenerife de luchar por ascender "no ha sido posible por diferentes circunstancias" esta temporada, aunque después matizó que restan treinta puntos en juego y aún podrían albergar alguna posibilidad "si hacemos buenos números en los tres o cuatro próximo partidos. Estamos aquí para revertir la situación e intentar volver a la máxima categoría, si no es este año se volverá a empezar el próximo", sentenció

En cualquier caso, Ángel espera un partido "muy difícil y bastante igualado" en La Romareda entre dos equipos que llegaron a liderar LaLiga Hypermotion en la primera vuelta y que parecen condenados a volver a encontrarse de nuevo la próxima temporada en la categoría de plata