Antonio Hidalgo: "Solo pienso en sumar los tres puntos para dar una alegría a nuestros aficionados"

El técnico de la SD Huesca, Antonio Hidalgo, ha declarado en la rueda de prensa previa al partido del próximo domingo ante el Burgos que ahora mismo el equipo debe de competir al máximo cada encuentro y que solo piensa en dar alegrías a su afición tras una temporada tan complicada como esta.

Hidalgo ha señalado que el equipo tiene que seguir compitiendo para sumar de tres: "Lo que hemos hecho hasta ahora ya no vale y tenemos que seguir compitiendo, que es lo que nos ha traído hasta aquí y no vamos a renunciar ahora. Solo pienso en el partido del domingo y en sumar los tres puntos para dar una alegría a nuestros aficionados que siempre nos apoyan y a los que no les hemos dado muchas alegrías en nuestro campo. Para eso tendremos que competir al máximo".

Además, también ha destacado en rueda de prensa la importancia de vivir cada partido en "estado de alerta": "Tenemos que estar con tensión máxima y competir cada partido al máximo. Siempre hay que estar muy atentos y no relajarse porque hay que vivir con tensión y en estado de alerta".

Su rival, el Burgos, se encuentra en puestos de playoff y el técnico del Huesca saber que no será un contrincante fácil de batir "Viene un rival complicado y muy en forma, que te somete mucho. Será un partido de atención máxima, tenemos que afrontarlo de la mejor manera".

Antonio Hidalgo solo cuenta para este partido con las bajas de Loureiro y Pulido, teniendo prácticamente a todos sus efectivos disponibles pudiendo elegir "la alineación según el rival, viendo los perfiles y la competencia que hay en la plantilla, ya que así los jugadores mantienen la competitividad y se sienten partícipes".