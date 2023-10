La Dirección General de Tráfico (DGT) se prepara para hacer frente a los miles de desplazamientos que tendrán lugar con motivo del puente de Todos los Santos. Finalizado el puente del Pilar hace apenas dos semanas, el organismo de tráfico junto a la Guardia Civil están llevando a cabo un dispositivo especial de cara al 1 de noviembre. A la espera de datos oficiales, se espera un aumento de los trayectos por carretera.

El foco de las infracciones siempre está puesto en el conductor del vehículo, pero la seguridad vial no solo depende de este. El resto de pasajeros que lo acompañan, especialmente el copiloto, deben de cumplir una serie de reglas si no quieren ser multados por los agentes de tráfico que vigilan las carreteras con la finalidad de salvaguardar la vida de muchas personas. A la hora de salir a la carretera, el resto de pasajeros deben de tener en cuenta una serie de conductas para no ser sancionados.

Sanciones más comunes

La acción de no abrocharnos el cinturón es una de las acciones más repetidas dentro de un automóvil. En los últimos años, ha habido numerosas campañas para concienciarnos sobre esta acción, debido a que sirve para evitar numerosas tragedias en la carretera. Llevar puesto el cinturón de seguridad reduce el riesgo de muerte entre un 40 y un 65% si ocupas el asiento del copiloto. Si decides no ponértelo, debes saber que la sanción económica es de 200 euros y el conductor perderá cuatro puntos del carnet.

La segunda de las infracciones tiene que ver con los niños. Si viajas con ellos es obligatorio llevar una silla reglamentaria en el interior del vehículo, siempre y cuando el menor de edad no supere los 1,35 metros de altura. Queda totalmente prohibido llevar a los menores de edad en brazos. Si incumples esta norma, la sanción es la misma que en el caso de no llevar el cinturón puesto.

La postura dentro del vehículo también es motivo de sanción. En los viajes con un trayecto largo, solemos ponernos cómodos, pero hay posturas y gestos que debemos de evitar. Pies en el salpicadero, brazos apoyados en la ventanilla o sacar los pies por la ventanilla son algunas de las acciones más repetidas. Todas estas conductas tienen una sanción de entre los 80 y 100 euros.

Si vas a los mandos del volante, debes de tener en cuenta estas actitudes de los pasajeros, ya que la responsabilidad puede recaer sobre tu persona. Según el artículo 18 del Reglamento de Circulación, los agentes pueden interpretar que dichas posturas contravienen el código que indica que "el conductor de un vehículo está obligado a mantener su propia libertad de movimientos, el campo necesario de visión y la atención permanente a la conducción".