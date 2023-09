La portavoz del PSOE en las Cortes de Aragón, Mayte Pérez, ha criticado este lunes la "doble moral e hipocresía" del presidente de la Comunidad autónoma, Jorge Azcón, por mantener a dos cargos que han mostrado en las redes su defensa de preceptos franquistas y advierte de que todavía estudian los perfiles de otros nombramientos.

En declaraciones a los medios antes de presidir la primera reunión del grupo parlamentario con motivo del inicio del curso político, la exconsejera de Presidencia ha denunciado asimismo los "vetos" con los que se ha celebrado la también primera reunión de la Junta de Portavoces de la nueva legislatura.

Esta ha rechazado la solicitud de comparecencia de Azcón para explicar los nombramientos de los dos directores generales cuestionados, la de Justicia, Esmeralda Pastor, quien posaba en su perfil de Facebook con una bandera de España preconstitucional, y el de Caza y Pesca, Jorge Valero por elogiar al fundador de la Legión, Millán Astray.

Tampoco se ha aceptado el debate de una iniciativas para solicitar el cese de ambos cargos y de otra para censurar la actitud del presidente de la Federación de Fútbol, Luis Rubiales, a juicio de la portavoz socialista "absolutamente denigrante" en cuanto a gestos (por tocarse los genitales durante la final del Mundial de fútbol femenino y besar en los labios sin consentimiento a la jugadora Jennifer Hermoso) y palabras.

La intención del PSOE en esta legislatura, según Pérez, será la de una oposición "responsable, leal, constructiva pero contundente y firme en cualquier recorte y vulneración de las normas jurídicas".

En este sentido ha expresado sus dudas respecto a los nombramientos de los dos directores generales: "No sabemos cómo la zorra va a guardar el gallinero", se ha preguntado Mayte Pérez respecto a Pastor, quien, ha recordado, "tiene que ser la garante de que se cumpla la constitución y los preceptos jurídicos" y sin embargo defiende "preceptos preconstitucionales".

Por ello, ha reconocido que en el grupo socialista están "escandalizados" de la actitud y la defensa de Azcón de ambos cargos y con la que "demuestra -ha asegurado- la doble moral de la derecha" al tiempo que ha recordado cómo en 2019 la derecha exigió el cese de un director que había participado en unas manifestaciones independentistas y que tanto el entonces presidente, Javier Lambán, como la consejera consideró inaceptable y "en 24 horas se resolvió el conflicto".

"Personas que han cuestionado el sistema democrático vigente no merecen ocupar cargos públicos" y por eso Pérez considera que Azcón es "rehén" de Vox, como ha puesto de manifiesto este mismo lunes del líder de la formación de extrema derecha, Santiago Abascal, "loando que no cese a los directores generales porque no va a ser la izquierda la que elija".

Otras cuestiones

Por otro lado, Pérez ha cuestionado la "improvisación" de Azcón en el nombramiento de los cargos del nuevo Ejecutivo, ya que "quedan un tercio" por elegir y va a cambiar de cargo a otros ya designados, lo que, según su opinión, supone un "mal comienzo" de legislatura, además de las "contradicciones" que se están poniendo de manifiesto entre los diferentes partidos y corrientes de la derecha que "no se entienden mucho pero que se lo tapan" porque "está prevaleciendo el interés de cada uno de los partidos frente al interés general", ha denunciado.

"Vamos a estar muy vigilantes, a ser el partido de la oposición que no vamos a dejar pasar ni una, muy constructivo y pendientes de lo qué va a ocurrir en el territorio, ser la voz de las denuncias, reivindicaciones y propuestas", ha resumido la portavoz del PSOE, que ha anunciado asimismo una reunión con expertos para analizar en su conjunto "desde el rigor de los historiadores a qué nos estamos ateniendo" tras el anuncio del nuevo Ejecutivo de derogar la Ley de Memoria Democrática de Aragón.