En libertad dos jóvenes acusados del apuñalamiento de la calle Gárate

El juez de guardia puso ayer en libertad a dos jóvenes de 21 y 23 años detenidos por el apuñalamiento de la calle José Gárate, en Zaragoza, un hecho en el que un hombre perdió el bazo como consecuencia de la herida y se halla hospitalizado. Ambos sospechosos, a los que representa la abogada Marina Ons, mantuvieron ayer ante el magistrado la misma versión que ante la Policía.

R. C. S. y K. F. L. subrayaron que la noche de los hechos se produjeron dos reyertas al parecer relacionadas con el grupo Dominicans Don’t Play y que ellos presenciaron solo la primera, pues antes de que se registrara el segundo enfrentamiento se marcharon del lugar de los hechos y no vieron nada. El fiscal no pidió cárcel. Otros dos sospechosos, menores, declararon el día anterior y asimismo fueron puestos en libertad.

Marina Ons declaró a este medio que está convencido de que sus clientes "no tuvieron nada que ver con el apuñalamiento" y que "solo fueron detenidos por el hecho de hallarse en la zona donde ocurrieron los hechos". "Si los han puesto en libertad es porque no hay nada que los implique en el suceso", aseguró la letrada.