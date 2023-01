En Aragón tres delincuentes sexuales ya se han beneficiado de la conocida como ley del solo sí es sí con reducciones de pena, siendo el caso de una prostituta a la que su violador abandonó moribunda en un descampado el caso más clamoroso por los cuatro años de rebaja pese a lo salvaje de su acción. Un resultado que, en opinión de la delegada del Gobierno de España en Aragón, Rosa Serrano, no empaña su espíritu, puesto que este viernes la ha defendido como "una norma muy buena". Una defensa de la normativa realizada por la máxima representante socialista del Gobierno de Pedro Sánchez en la comunidad autónoma que difiere de las críticas que ayer realizó el barón socialista Javier Lambán, presidente del Gobierno autonómico. Este aseguró el día de antes que "directamente se hizo mal". "Fue mal planteada, así de claro" y constituye "un problema muy serio" por los efectos que está teniendo en las rebajas de condenas.

Serrano ha subrayado este viernes durante la presentación del informe de rendición de cuentas del Gobierno de España 'Cumpliendo', que hay actitudes machistas que anteriormente no eran delito y ahora con esta ley, sí que lo son lo son, ya que esta norma ofrece "protección integral sin distinción en lo que es agresión y abuso". La delegada del Gobierno en Aragón ha indicado que la Fiscalía ya dictaminó. "Esperamos que haya una jurisprudencia que ponga en firme estas sentencias", ha confiado, al tiempo que ha asegurado que el foco se debe poner "en la protección de las mujeres".

"De momento estamos esperando a que haya una jurisprudencia y a una emisión de una enmienda que esta puesta en marcha también para que verdaderamente se tenga en cuenta el objeto de la ley. En ningún caso se ha descartado otra posibilidad, pero vamos a ir paso por paso", ha dicho.

Por otra parte, Serrano ha calificado como "no acertadas" las polémicas declaraciones de la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez, en las que ironizaba con la rebaja de penas a violadores por la ley del solo sí es sí. La delegada del Gobierno en Aragón ha recalcado que "no ha sido una expresión acertada para nada", al tratarse de un tema con el que hay que ser "muy riguroso" y con el que "no hay que frivolizar en ningún momento".

"No hay que girar el foco, el foco tiene que estar en la ley, para qué sirve, y ponerla en marcha de la mejor manera posible", ha zanjado.