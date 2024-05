FEMZ pone el foco en el absentismo laboral

El Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social proporciona datos oficiales sobre el absentismo laboral, si bien «suelen publicarse a través de informes periódicos que incluyen estadísticas que no están actualizadas», señalan desde la Federación de Empresas del Metal de Zaragoza (FEMZ). Por ello, las empresas son partidarias de hacer «seguimientos internos de absentismo para gestionar mejor sus recursos humanos y saber realmente cuál es el coste de su plantilla», reconoce Eduardo Bescós, responsable de Relaciones Laborales de FEMZ.

Según Bescós, el absentismo en el sector «se ha disparado» en España. «Quizá se deba a ciclos económicos o políticos, pero lo que es irrebatible es que ha pasado de ser una preocupación a ser un problema enquistado, de ser coyuntural a convertirse en un problema estructural», apunta.

Para poder entender mejor esta situación, la FEMZ pone sobre la mesa la tasa de absentismo laboral a nivel nacional. «Los datos oficiales cifran la tasa en torno al 7,2% el nivel de absentismo en el último trimestre del 2023. Pero las empresas asociadas la sitúan por encima del 10%», destaca.

Sin embargo, la definición de abstentismo no siempre queda muy clara y en ocasiones choca con la del ausentismo. «No hay ítems definidos y homogéneos en las empresas para definirlo y muchas prefieren denominarlo ausentismo, entendiéndose todas las horas que por cualquier motivo hacen que la persona trabajadora no esté prestando servicios en su empresa, estén o no justificadas», dice Bescós.

Hay compañías que van más allá y entienden el «ausentismo» como las horas de posible ausencia sobre las que la persona trabajadora puede tener alguna actuación. No se trata de recortar derechos, sino de una racionalización de los días de permiso. «Con la nueva reforma laboral hay un permiso de cinco días, entre otros motivos, por ingreso hospitalario de un familiar. En ocasiones a la persona que hace uso del permiso, no le resulta necesario utilizar tantos días, pero sí los disfruta», matiza.

Los sectores más castigados

En la actualidad, Bescós indica que los sectores más castigados por el absentismo son la industria, el sector servicios y la construcción.

Otro dato significativo es que el coste del absentismo «se ha disparado un 74% en cinco años», apunta el responsable de Relaciones Laborales de FEMZ, alcanzando «un nuevo récord de gasto para las arcas públicas de 25.300 millones de euros», apunta.

Según un análisis elaborado por la Confederación Empresarial de Madrid (CEIM) y la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT), 1,45 millones de trabajadores españoles no acudieron a su puesto de trabajo ningún día durante el 2023, es decir, el 7% del total de la población empleada.

Desde la FEMZ insisten en que el absentismo laboral supone el 1,4% del PIB español. «Las listas de espera de la sanidad pública, el uso indebido de las prestaciones y la limitación de la actuación de las mutuas agravan el problema», dice Eduardo Bescós.

Jornada sobre absentismo

Con el fin de hacer frente a este problema, vibililizarlo y ayudar a las empresas, la FEMZ ha organizado una jornada en la que participarán ponentes de primer nivel y empresas referentes del sector del metal en Zaragoza.

Dicha jornada se celebrará el próximo 14 de mayo en la sede de la FEMZ, situada en la calle Santander 36 de Zaragoza. La cita constará de una primera mesa de trabajo en la que intervendrá el director general de Trabajo del Gobierno de Aragón, Jesús Divasson; el director gerente de MAZ, Guillermo de Vilchez; y el director de Randstad Research, Valentín Bote. A continuación intervendrán responsables de diferentes compañías como BSH, Cables RCT y Kalfrisa.

Esta jornada sobre absentismo, dirigida a las empresas del metal de la provincia de Zaragoza, está organizada por la FEMZ y cuenta con la colaboración del Clúster de Automoción de Aragón (CAAR).