Sanllehí espera que no se utilice al Real Zaragoza como "arma electoral"

Los torpedos cruzados entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza no van a suponer que el club dé marcha atrás en su intención de apostar por la construcción de la nueva Romareda, afirmó este martes Raúl Sanllehí, el director general del Real Zaragoza, que pasó por el consistorio para firmar un convenio de 700.000 euros, momento que aprovechó para tratar asuntos varios de actualidad, entre ellos el modo en el que pueden afectar los rifirrafes entre PP y PSOE de las últimas semanas. «En el club somos completamente apolíticos. Representamos a una masa de aficionados de todos los colores políticos e intentamo ser apolíticos y muy inclusivos. Cuantos más seamos, más fuertes será el club», dijo Sanllehí, que se mostró a favor de «aislarse del ruido», para que la crispación política no afecte ni en lo deportivo ni en lo institucional, y confía en que ni el equipo ni La Romareda sean utilizados como arma electoral.

«Desde el principio hemos mantenido una línea muy consistente en nuestro acercamiento a este asunto (La Romareda). Lo que sí hemos pedido siempre es un consenso, apoyo general. Este es un estadio para el Real Zaragoza, pero también para la ciudad y para Aragón, y no solo a nivel fútbol sino como un emblema, un lugar de ocio. Esperamos que eso lo entienda todo el mundo y llegue a buen puerto», dijo el director general, que descartó que puedan abandonar el proyecto deportivo si no se dan las condiciones para construir un nuevo estadio. «Se han dado las circunstancias que pedíamos y estamos preparando un preproyecto para poder liderarlo», aseguró sobre el nuevo campo, que es «parte del proyecto, no un principio ni un final de nada». De momento, además, «·estamos en el esqueleto y muy lejos de enseñar nada», pero es un proyecto «muy excitante» y de los que apetece acometer, pero es prematuro» hablar de cómo será.

Por su parte, Jorge Azcón aseguró como otras veces que el ayuntamiento «va a hacer todo lo que esté en su mano por construir un campo de fútbol. Cada uno de los pasos que se han ido dando hasta ahora se han ido consensuando con el Real Zaragoza. Y la intención es seguir dialogando en la coordinación» con el club, explicó el alcalde.

Azcón se detuvo a remarcar la desemejanza con anteriores proyectos. «La diferencia es que antes el campo de fútbol se pagaba directamente con impuestos de los zaragozanos y ahora van a ser los inversores quienes se gasten unos 150 millones sin que el ayuntamiento tenga que poner ni una sola partida de su presupuesto. No hay que perder ni un solo día en que sea una realidad, es absolutamente necesario que esto no se paralice ni un solo día».

«El PSOE está velando por sus intereses políticos. Está pensando en la campaña electoral antes que en que se construya un campo de fútbol, y lo vemos en cada una de sus decisiones», aseguró el líder del PP aragonés, que no ha conseguido que el PSOE le explique «por qué en 2015 le iba a dar un convenio para utilizar durante 75 años el campo sin necesidad de que construyera un campo el Zaragoza ni hiciese ninguna inversión –entonces el PP y el PSOE votaron a favor– y ahora que se le exige pone palos en las ruedas».