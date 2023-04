El consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda del Gobierno de Aragón y candidato de Chunta Aragonesista a la Presidencia de la comunidad autónoma, José Luis Soro, ha asegurado este jueves que, tras las elecciones del 28 de mayo, el candidato del PP, Jorge Azcón, "no va a ser presidente" y habrá una mayoría para conformar un Ejecutivo "parecido al actual".

Soro ha protagonizado una edición del Foro de la Asociación de Directivos y Ejecutivos de Aragón (ADEA) y ha declarado a los medios de comunicación que hay "muchísimas incertidumbres" porque "los ritmos políticos son vertiginosos y la demoscopia tiene cada vez más difícil predecir" los resultados electorales.

Sin embargo, ha dado por seguro que "Jorge Azcón no va a ser alcalde porque él lo decidió o lo decidieron por él y tampoco va a ser presidente", y además la mayoría que se configure tras los comicios "va a tener que contar con CHA porque no va a haber una suma alternativa".

Las carreteras y la unión de estaciones

Ha recordado que Chunta no es un partido mayoritario y que "no pasa nada por reconocer que no vas a ser presidente, es un ejercicio de sentido común", tras lo que ha manifestado que con CHA tiene "mucha libertad: No dependemos de Madrid cuando vienen bien dadas y tampoco subimos como la espuma y somos soberanos para tomar nuestras decisiones pensando en Aragón y en los aragoneses".

Asimismo, José Luis Soro ha aclarado que la sentencia del TSJA sobre el nuevo mapa concesional del transporte por carretera "no interrumpe el proceso" de aprobación porque la asociación empresarial recurrente ha llevado a los tribunales los proyectos de establecimiento, no la licitación ni los pliegos.

"Estamos estudiando las fórmulas y estoy muy tranquilo", ha expresado, recalcando que "el perjudicado con esta sentencia no soy yo ni el Gobierno, es la ciudadanía, que teniendo tan cerca un servicio de autobuses de calidad lo podría perder".

Por último, ha comentado que coincide con el presidente de la Diputación de Huesca (DPH), Miguel Gracia, en que "es difícil que se cumplan los plazos" del proyecto de unión de las estaciones de esquí.