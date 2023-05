El Gobierno de Aragón aún no sabe a qué destinar los 26 millones para Canal Roya

Hace unos días, el presidente aragonés Javier Lambán aseguraba en el desayuno-coloquio organizado por EL PERIÓDICO DE ARAGÓN que su vicepresidente y consejero de Industria, Arturo Aliaga, podía redistribuir los 26 millones de euros destinados a Canal Roya "en 10 minutos".

El rechazo definitivo al proyecto de la unión de estaciones de Astún y Formigal que se concreta este miércoles en el pleno extraordinario de la Diputación Provincial de Huesca (DPH) deja en el aire una inversión millonaria que nadie quiere perder. La alarma de Aliaga ya suena, porque en la cuenta del Ejecutivo autonómico ya está todo el montante que llegaba de la Unión Europea para turismo sostenible, pero aquel "plan B" a Canal Roya que unos exigían con ahínco y otros decían que no existía aún no está sobre la mesa. Así que quizá la decisión no sea tan sencilla.

El presidente aragonés, Javier Lambán, ha tratado de explicar este martes el concepto de la "pantalla pasada". El proyecto que la consejera de Economía y presidenta de Aramón, Marta Gastón, ha asegurado en las Cortes de Aragón que se iba a hacer "sí o sí", con "cero dudas", se ha ido por el sumidero. En cuestión de semanas –o días– la lectura de la situación política y social ha cambiado radicalmente, lo que ha obligado a virar también a los líderes aragoneses.

Lambán: "Se ha demostrado que yo no tenía razón"

El jefe del Ejecutivo ha asegurado que "nunca hará nada en contra de la voluntad de los alcaldes ni de los climas de opinión de cada lugar".

"Es verdad que yo tenía la idea de que el mundo del Pirineo era unánime en torno a este proyecto y luego se ha demostrado que yo no tenía razón, que el mundo del Pirineo, en este momento, está muy dividido al respecto", ha asumido Lambán, que ha apostado por "respetar" al territorio pirenaico y "dejar que ellos elijan su manera de vivir", sin imponerles proyectos.

Lo que todavía no aclaró el presidente aragonés es si tomará la iniciativa para declarar parque natural Canal Roya. Así lo reclaman las entidades ecologistas, de protección del paisaje y desde el territorio, pero Lambán asegura que no es el momento para abordarlo ahora.

"Tiempos vendrán en los que habrá que hablar de Canal Roya y de otros parajes naturales de Aragón que tienen mucho interés. Pero este tipo de decisiones, tomarlas en caliente al albur de una situación de excitación social, no es la mejor manera de hacerlo", ha considerado.

"Nosotros vamos a hablar de lo que a la inmensa mayoría de los aragoneses les interesa y cuando haya un nuevo Gobierno, que espero liderar, habrá que abordar la hipotética conversión de Canal Roya en parque natural u otra figura de protección, pero ese es un debate de futuro que hay que tomar con tranquilidad y sosiego, y con el mayor acuerdo posible. Empezando por el acuerdo del territorio", ha defendido.

Tiempo de descuento

Ahora comienza el tiempo de descuento para decidir cuáles serán las iniciativas agraciadas con esta inesperada lluvia de millones reprogramada. El listado se dará a conocer "en los próximos días", ha asegurado el vicepresidente Aliaga.

Lambán ha recalcado que el Ejecutivo aragonés tiene "muchos proyectos sobre la mesa", pero "de muchísima menor entidad desde cualquier punto de vista de lo que era la unión de estaciones", por lo que dio por hecho que no corren riesgo los plazos para ejecutarlos. Cabe recordar que el 50% de estos debe estar hecho en diciembre de 2024. El elemento principal que ha hecho paralizar la apuesta por la unión de estaciones.

A pesar de los tropiezos, el Gobierno autonómico sigue sin dar a conocer cuáles son los proyectos que optarían a parte de los 26,4 millones que se iban a destinar a la unión de estaciones. El listado de iniciativas presentadas por el territorio para la segunda convocatoria lo conforman 36 propuestas, de las que el propio Gobierno aragonés declaró 19 "no aptas" e inadmitió otras dos. Hubo cinco "seleccionadas", que incluyen la unión de estaciones, y otras iniciativas turísticas en el Maestrazgo, Zaragoza, Calatayud y Somontano de Barbastro.

Reunión en Madrid

El triunfo al que se agarra el Gobierno aragonés es la reunión que antes de la sectorial con todas las comunidad, Aliaga mantuvo junto al ministro de Industria, Héctor Gómez. Un encuentro que se saldó con "el compromiso" de Gómez de poder reprogramar esos fondos llegados de Bruselas y de que la decisión dependerá solo del Ejecutivo autonómico.

Lo que no está muy claro es el procedimiento para buscar ese nuevo destino, porque según Aliaga él mismo va a "proponer en la sectorial que sea este organismo el que respalde el acuerdo de reprogramar esos 26,4 millones", con el objetivo de conseguir "una garantía jurídica para esta reprogramación". Sin embargo, según pudo saber este diario, la intención del Gobierno de Aragón es que el ministerio bendiga sus opciones y que la sectorial sea un mero trámite.

"Los aragoneses tienen que estar tranquilos porque los fondos no corren ningún peligro ni se van a perder", aseguró el vicepresidente autonómico, que certificó que el proceso va a ser "inmediato, en los próximos días".

Así, según el titular autonómico de Industria, la ciudadanía aragonesa conocerá en breve hacia dónde va el dinero de la fallida unión de estaciones. "Lo que hay que hacer es trabajar y presentar proyectos sólidos y que cumplan los plazos", terminó Aliaga. Aunque sea a la segunda intentona.