Javier Lambán, secretario general del PSOE aragonés, ha ofrecido este jueves a Teruel Existe un pacto junto con el PAR para darle la Presidencia de la Diputación Provincial de Teruel (DPT) e intentar frenar algunas de posibilidades de gobierno que contempla el PP en el territorio. El presidente del Gobierno de Aragón en funciones ha preguntado a ambos partidos si van a ser "meras comparsas" de la formación de Azcón y ha dado por hecho que los populares conformarán el próximo Ejecutivo de acuerdo con Vox.

"De entrada, y hay que decirlo con rotundidad y todas las consecuencias, la gobernanza estructural y el sustento básico próximo Gobierno de Aragón van a ser el PP y Vox", algo que, según Lambán, el Partido Popular se negaba a reconocer abiertamente pero "ahora ha tenido que desvelar" que el futuro Gobierno de Aragón va a tener "como base fundamental un acuerdo entre el PP y Vox, una circunstancia que no la puede desconocer la opinión pública ni el resto de interlocutores políticos".

Por lo tanto, el socialista cree que la primera incógnita está "completamente desvelada" por que el Gobierno se va a sustentar en la mayoría de PP y Vox, lo que significa que la pelota "pasa a estar en el tejado de Teruel Existe y el PAR", que son los que deben decidir "cómo responden a las invitaciones que les va haciendo el PP, legítimas por otra parte" pero en las que entiende Lambán que van a ser "meras comparsas".

El líder del PSOE cree que las formaciones aragonesas van a ser meros elementos con los que "trata de blanquear un pacto que en el fondo le sigue avergonzando, que es el acuerdo con Vox".

La supervivencia de Teruel Existe

Teruel Existe "se juega literalmente su credibilidad", por lo que si insiste en negociar con el Partido Popular, ya sea en forma de pacto, de abstención o de solución, "estará incumpliendo uno de sus compromisos más rotundo con la ciudadanía, consistente en evitar un pacto en el que Vox tuviera algo que ver". A partir de ese momento, los turolenses progresistas tendrían que escuchar diariamente que Teruel Existe "ha sido el peón de un acuerdo que ellos aseguraron que nunca aceptarían".

Con el PAR va más allá, porque cree que "se juega directamente su supervivencia como partido", ha dicho Lambán, que ha hecho un ejercicio de loa al único diputado que esta formación tendrá en el Parlamento aragonés la próxima legislatura. "Me parece muy elogiable el esfuerzo hecho por Alberto Izquierdo para mantener vivo al partido con todos los esfuerzos que se hicieron por acabar con él desde dentro y desde fuera".

El PAR se enfrenta a un disyuntiva: "O vender definitivamente al partido por unos cuantos platos de lentejas, por unas cuantas prebendas de índole personal, o mantener la expectativa de un futuro PAR desde la seguridad de que si es capaz de mantenerse autónomo y evita el abrazo del oso del PP, tendrá un espacio en el futuro", razonado en que al aragonesismo conservador le aguarda un gran futuro si mantiene viva la llama.

De otra manera, renunciaría a ser una fuerza política, según Lambán. "Al PAR le queda una posibilidad. Puede aprovecharla y continuar con el esfuerzo heroico que ha hecho para seguir vivo o inmolarse por unos platos de lentejas".

Lambán ha adelantado que recogerá su acta de diputado autonómico, aunque no ha especificado si permanecerá en el Parlamento aragonés durante la legislatura. En cualquier caso, no liderará el grupo parlamentario y ha admitido que muy pronto se conocerá quién será el portavoz parlamentario del PSOE y no ha querido desvelar su futuro político, que en principio pasará por el Senado.

