El incendio desatado en la madrugada de la pasado domingo en la emblemática sede de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Zaragoza no ha provocada daños graves en la estructura del edificio ni a nivel patrimonial, aunque los desperfectos son cuantiosos. Así lo concluyen fuentes de la institución empresarial tras realizar las primeras valoraciones del siniestro causado por la descarga de dos rayos que impactaron contra el inmueble y originaron un fuego que calcinó por completo una parte del vestíbulo, la que acogía el servicio de antencón al cliente.

"El incendio ha estado muy localizado pero ha destrazado absolutamente este espacio", ha explicado a este diario Nieves Ágreda, directora general adjunta de la Cámara. "Los daños estructurales no parecen graves y la riqueza patrimonial no está comprometida", apuntó. Las llamas no llegaron a propagarse hacia otras dependencias de la planta calle, como el salón de actos o sala multiusos José Luis Carreras, Sin embargo, la nube de gases toxicos a alta temperatura que se originó ha dejado una patin"hasta en el último rincón" de la sede cameral.

Cuadros, paredes o lámparas de araña la la nave principal del vestíbulo de la entrada han quedado enegrecidas, pero desde la Cámara creen que nada que no sea irreversible tras una limpieza en profundidad. Aún así las pérdidas económicas serán elevadas y se localizan mayormente en el espacio de atención al público, donde se han calcinado equipos informáticos y todo el mobiliario.

A pesar de lo aparatoso que ha resultado, todo apunta a que el incendio no ha dañado las vidrieras, uno de los elementos patrimoniales más relevantes de edificio, ni tampoco el artesonado. En el caso de las obras de arte, deberán ser los expertos en la materia los que determinen cómo llevar a cabo la restauración.

Plenamente operativa

Aunque el "disguto" ha sido enorme para los responsables de la institución, la Cámara se ha mantenido este lunes plenatemente operativa. Incluso la sede ha permanecido abierta al públco con un equipo de unas 15 personas para seguir prestando servicios a las empresas como la emision de certificados o documentos para exportación. Otra parte del personal se encuentran en teletabajo. Tampoco se ha cancelada ninguna de las activdiades o cursos de formación, que han sido reubicados en otros espacios, al igual que se va a hacer en los próximos días.

"Estamos trabajando al máximo para resolver la situación, pero no hemos cesado nuestra actividad. Los cinco cursos de formación que estaba previsto hoy se han impartido con total normalidad", recalcó Agreda, quien agradeció las numerosas muestras de apoyo recibidas de parte de todas las administraciones púlbicas y empresas. "El apoyo ha sido espectacular, se han volcado en cedernos espacios", apuntó.

Prueba de esta normalidad es que se mantiene inamovible la gala de entrega de los Premios a la Exportación prevista para este jueves a las 19.00 horas en el Palacio de Congresos de la Expo, que supone el principal acto del año que organiza la Cámara.

En paralelo, los Bomberos de Zaragoza continúan investigando las causas del fuego, mientras que los peritos de los seguros y personal técnico evalúan los daños y planificación los trabajos para su reparación. "Creemos el punto de origen fueron dos rayos que cayeron sobre el pararayos de la torre y que a partir de ahí se produjo la deflagración", apuntó Ágreda. En el año 2008, la Cámara ya sufrió el impacto de un rayo que provocó daños en los equipos eléctricos.