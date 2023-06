Cerca de 2.500 jóvenes de Aragón reciben las ayudas por el alquiler

Cerca de 2.500 jóvenes tienen aprobada ya la ayuda al alquiler destinada a menores de 35 años del Gobierno de Aragón, lo que supone un presupuesto comprometido de casi 12 millones de euros (ya que el dinero se recibe durante dos años). El dinero máximo que se percibe es de 250 euros al mes si el alquiler del piso no supera los 600 euros o los 300 en el caso de que sea un piso compartido.

A los titulares de los 2.484 expedientes aprobados hasta la fecha actual ya se les ha abonado la ayuda o se abonará en una o dos semanas, aseguran fuentes del Gobierno de Aragón. Se han presentado un total de 6.522 solicitudes, muchas de las cuales están siendo estudiadas. Las ayudas se conceden por orden de presentación y hasta agotar presupuesto. Ya se han abonado los casi 1,5 millones de euros correspondientes al año pasado y se está tramitando otro millón de euros que se ingresará en los próximos días.

El presupuesto de esta iniciativa asciende hasta los 15.200.000 euros, por lo que desde el Gobierno de Aragón señalan que podría llegar hasta los 3.000 beneficiarios, aunque es una cifra que no se puede concretar, ya que depende de que el benefactor siga teniendo derecho a recibir la ayuda al cumplir una serie de requisitos para acceder al Bono Alquiler joven y mantenerlo durante 24 mensualidades (dos años).

Requisitos

Los requisitos para acceder a esta ayuda son el tener hasta 35 años en el momento de solicitar la ayuda, tener la nacionalidad española o de algún miembro de la UE y en el caso de las personas extranjeras estar en situación de estancia regular, no ser propietario ni usufructuario de alguna vivienda en España, ser titular de un contrato de arrendamiento y disponer de una fuente regular de ingresos igual o inferiores a tres veces el IPREM referido a 14 pagas. Además, el precio del alquiler no debe superar los 600 euros mensuales y en el caso de que el alquiler sea de una habitación no deberá superar los 300 euros.

En el caso de que hay algún cambio, es decir, que se cambie el alquiler o de que no se presenten los recibos correspondientes se dejará de ser beneficiario, y ese dinero no se entregará ya que está presupuestado para una ayuda de 24 meses.

De los más de 6.500 solicitudes, muchos quedarán fuera porque no se cumplirán los requisitos o no se han presentado de forma correcta.