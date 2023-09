Roberto Bermúdez de Castro (Huesca, 1971) ha vuelto a la primera línea de la política autonómica como consejero de Hacienda y Administración Pública del Gobierno PP-Vox de Jorge Azcón. Tras un paréntesis político de cuatro años en los que ha sido adjunto a la presidencia de La Liga, con Javier Tebas, quien fuera la mano derecha de Soraya Sáenz de Santamaría en la aplicación del artículo 155 en Cataluña durante el desafío independentista regresa al Pignatelli. Bermúdez de Castro vuelve al Ejecutivo, donde ya fue consejero con Luisa Fernanda Rudi.

¿Cuándo se hará efectiva la rebaja del IRPF que anunciaron?

Tenemos previsto deflactar el IRPF y se verá en los presupuestos, que entrarán en vigor el 1 de enero de 2024.

¿Han calculado cuánto supondrá de ahorro para los ciudadanos y coste para las arcas públicas?

No. Estamos hablando con la Agencia Tributaria, que es quien tiene los datos del IRPF, para que nos diga cuál es el coste si se deflacta un 3, un 4 o un 5%.

¿Qué margen de reducción ve?

La idea es deflactar manteniendo la estabilidad presupuestaria. El dato concreto no lo daremos hasta que presentemos los presupuestos. No puedo decir si será un 3, un 4 o un 5%. Los datos que dio el PSOE diciendo que esto supone perder 200 millones de recaudación no sabemos de dónde salen. Nosotros vamos a valorar cuánto es la subida a 700.000 euros para el impuesto de Patrimonio, cambios en Sucesiones y el IRPF. Nuestro compromiso es desarrollarlo en los próximos cuatro años. Y la primera medida será el IRPF. La senda de la rebaja de impuestos empezará hoy y acabará en 2027. Y estudiaremos alguna deducción fiscal como en las extraescolares.

¿Hasta cuánto ven margen de reducción de ingresos para poder mantener los servicios públicos?

Hay un problema. En Sucesiones este año, de la partida presupuestada por el Gobierno, no llevamos ni el 40% recaudado. Por eso no ponemos un margen, porque no sabemos cuántos ingresos nos viene todavía del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que no se ha reunido por las elecciones. Ya pasó en 2019 y se tomaron los datos de la Airef. Lógicamente, cuando tengamos los datos de financiación autonómica, que nos han dicho que va a llegar más que el año pasado, podremos ajustarlo más.

"En Servicios Sociales, Sanidad y Educación no tocaremos nada. En otras áreas, sí"

¿Cuándo sabrán cuánto llega del Estado?

Ya le hemos mandado una carta a la ministra. Pero no tenemos constituido Gobierno. Hay dos cosas que no sabemos: la senda financiera, si se recupera el objetivo de déficit o se mantiene la suspensión de las reglas fiscales. Y no sabemos tampoco cuáles son los ingresos del sistema de financiación. Si no nos contesta la ministra, en dos semanas pediremos los datos de la Airef. Con ello y la previsión de gasto, llevaremos el techo de gasto a las Cortes.

Desde su llegada al Gobierno ha hablado de equilibrio presupuestario y de incremento de las partidas para carreteras, de incluir el Plan Pirineos y subir partidas en Sanidad. ¿Cómo lo logrará?

Estos próximos dos años seguro que tenemos más ingresos del Estado por el crecimiento de la economía y, tristemente, por la inflación, que está suponiendo que el IVA deje unos importantes ingresos. Lógicamente, nosotros miraremos el capítulo de gasto corriente y subvenciones, y vamos a aplicar nuestra forma de hacer política. En Sanidad, Educación y Servicios Sociales no vamos a tomar nada. Pero, en otro tipo de cosas, sí que vamos a empezar a actuar. Tuvimos la reunión de presupuestos con Medio Ambiente y Turismo y les dijimos que hagan una revisión completa del presupuesto para ver qué ineficiencia o gasto superfluo hay. Todo lo que sepamos ahorrar en gasto superfluo, sin tocar los servicios básicos, lo destinaremos a inversión y a bajar impuestos.

¿Qué consejerías pueden ver mermado su presupuesto?

En este presupuesto inicial no habrá ninguna que baje: serán igual o un poco más todas.

Prometieron que en el futuro presupuesto estará el Plan Pirineos. ¿Sabe ya qué partida tendrá?

El Plan Pirineos no es solamente nieve, es intentar que la forma de vida en el Pirineo sea más fácil: mejorar la sanidad, la educación, e intentar desestacionalizar la actividad económica en el Pirineo. Tenemos partidas de inversiones con fondos europeos que no cubren ni la mitad del proyecto, con lo cual, el Gobierno tendrá que afrontar el otro 50%. Por ejemplo, la telecabina de Benasque tiene 9 millones de fondos europeos y cuesta 16. ¿Quién pone el resto?

¿Esa partida aparecerá este año?

Es que hay que ejecutarla antes de 2024. La telecabina de Benasque se va a hacer seguro. Es un ejemplo.

"La telecabina de Benasque se hará seguro, y hay que reprogramar los fondos de la UE"

Pero de esos 250 millones de inversión a diez años del plan ¿cuánto habrá en 2024?

No me atrevo a decir si 15 o 20 o 25 millones; no lo sé. Estamos mirando departamento por departamento. A día de hoy, la cifra del Plan Pirineos no está cerrada. La idea es desestacionalizar el turismo como han hecho en Sobrarbe, recuperar los albergues para gente joven, ayudas para formación, ayudas fiscales... Y queremos poner el foco en la continuidad de los negocios t en los servicios públicos.

Está pendiente reprogramar los fondos de la UE que no irán para la unión de estaciones por Canal Roya. ¿Algún avance?

Tenemos un problema y es que en varios proyectos, como el de Benasque, hay una asignación de fondos pero luego el proyecto cuesta más. En el valle del Aragón, el proyecto de la unión de Astún y Candanchú, vale 26 millones. De fondos europeos hay 8, otros 3 los pone la DPH y 8 el Gobierno de Aragón. ¿Y el resto? En el proyecto de Montanuy, para los accesos a Castanesa, hay 8 millones de fondos pero el proyecto vale el doble. En Canal Roya, ya está prevista parte de la reasignación. Vemos bien la propuesta del Gobierno anterior, pero faltan por asignar 7,8 millones de euros. La idea es intentar reasignar todos los fondos para no perder un duro. Porque estos proyectos hay que justificarlos en 2024 al 75, al 50 o al 25% de la inversión. Hablaremos con el ministerio para ver si conseguimos reorganizar los fondos. Las partidas pequeñas de los ayuntamientos las mantendremos, pero con los proyectos grandes, los de Benasque, Montanuy y Canal Roya, intentaremos sacarlos adelante con fondos propios o con reasignación de fondos europeos.

¿Tiene noticias de la Confereencia Sectorial de Turismo, donde se aprueba la reasignación?

Como el Gobierno está en funciones, no. Tenemos otro problema de fondos europeos, los de polígonos industriales, porque no se ha presentado nadie a la convocatoria. Son cinco millones de euros. Hay que decir muy claro que la gestión de los fondos europeos es muy compleja. Ahora, todo se coordinará desde aquí, pero en el Gobierno anterior hubo algún problema.

¿Había discrepancias en el cuatripartito en su gestión?

Arturo Aliaga llevaba unos; otros llevaban otros... Desde la secretaría general de aquí se intentaba controlar, pero era difícil. Ahora gestionaremos todo desde la dirección general de Fondos Europeos para intentar salvar lo máximo.

No da por hecho salvarlos todos...

(Suspira) Será difícil. Por ejemplo, los de polígonos industriales.

¿Qué opina de los directores generales de Justicia y Caza y Pesca que ensalzaron el franquismo en sus redes sociales?

No comparto sus palabras, no comparto esos valores y no los hubiera elegido.

¿Es un cupo que había que aceptar por estar con Vox?

No. A ellos les corresponden una serie de directores generales y no voy a entrar en valoraciones. No comparto ni sus palabras, ni sus actitudes, ni sus pensamientos en este tema. Veremos cómo funcionan en el Gobierno.

¿Se puede reformar el Gobierno?

Eso no me compete a mí, le compete al presidente. Todos sabemos que tenemos que responder en nuestras obligaciones como consejeros y directores generales.

¿No es exigible una cierta ejemplaridad para ostentar ese cargo?

Bueno, creo que cuando llegas al Gobierno... Yo no les hubiera elegido, pero puedo hablar de lo que puedo elegir yo. En Vox han tomado la decisión de elegirles; vamos a ver cómo gestionan.

Usted siguió muy de cerca la aplicación del artículo 155 en Cataluña como Secretario de Estado para las Administraciones Territoriales. ¿Qué piensa de lo ocurrido esta semana con Puigdemont?

La gente no debería olvidar qué pasó en 2017 ni adónde llevaron estos personajes a la sociedad catalana. Hay que recordar qué pasó los días 6 y 7 de septiembre en el Parlament, con las leyes de desconexión. Hay que recordar cómo actuaron el PSOE, el PP y Ciudadanos. El PSOE, con Iceta de portavoz, se fue del pleno y no votó. Darle carta de naturaleza a Puigdemont es un error. Para gobernar hay cosas que valen, pero no vale todo. Puigdemont no solo es un prófugo por hacer una declaración de independencia unilateral; desvió fondos de la Generalitat. Crearon embajadas para vender la idea de la independencia... Creo que el Estado se debilita tremendamente con esto. No es un tema de izquierdas, ni de derechas, ni de centro, sino de sentido común. ¿De verdad la gente piensa que con Puigdemont te puedes sentar en una mesa?

"El PSOE votó a favor del 155. ¿La ley de aministía es reconocer que el Estado hizo mal?"

La pregunta es cuál es la alternativa. El mensaje del PP en Cataluña lleva años en retroceso.

En 2017 ganó las elecciones Ciudadanos. Ganó el constitucionalismo. Y el año pasado ganó el PSC estando en contra de la aministía y de los indultos. Hay que recordar cómo se empezó a aplicar el 155, que la Delegación del Gobierno tenía ocho vallas alrededor para poder entrar y, cuando nos fuimos, no había ninguna. En Cataluña, hay que hacer una labor de Estado que no ha hecho nadie de explicación del encaje de Cataluña en España. En Cataluña solo hay un relato; el independentista. El de la normalidad del PSC y del PP, de todos, no está. En la Cataluña interior, España no existe. No la España carca; sino la España del bienestar social, de la normalidad. Darle carta de naturaleza a que Puigdemont... Creo que Sánchez se equivoca y, tristemente, se dará cuenta después. El problema es el coste para el Estado. Si haces una ley de aministía, ¿reconoces que el Estado se equivocó, que actuó mal? Cuando se aplicó el 155, en la votación, todos del PP y el PSOE votaron a favor. Recuerdo las llamadas de Sánchez durante el 155.

¿Qué salida ve para Cataluña?

En Cataluña hay un problema de relato gravísimo. La sociedad catalana está desencantada porque le engañaron. Le vendieron que venía la República con días de vino y rosas y se dieron cuenta de que era mentira. Hay que explicar qué es Cataluña dentro del encaje de España y recuperar a la sociedad catalana. Barcelona era la ciudad más próspera de España y ahora las inversiones se van. Hay que recuperar el acuerdo, el diálogo, los espacios de normalidad, pero no con Puigdemont, que significa el 1% de los votantes españoles y cada día tiene menos repercusión. Hay momentos en los que tiene que haber grandes acuerdos entre el PP y el PSOE.

¿Para que Feijóo sea presidente?

No sé si para hacer a Feijóo presidente o para qué. Pero Cataluña necesita un gran acuerdo de todos e intentar recuperar a esa parte no independentista que existe.

"Darle carta de naturaleza a Puigdemont es un error y Sánchez se dará cuenta"

Ahí se ve el crecimiento del PSC.

Sí, pero hay catalanistas que no van a votar al_PSC ni al PP nunca. Gente como Santi Vila y Marta Pascal tienen que recuperar su espacio. Darle a Puigdemont legitimidad para negociar para mí es un error. En la vida no vale todo.

¿Antes, la repetición electoral?

(Suspira) Sinceramente, yo creo que las peticiones de Puigdemont van a ser tan complejas que va a ser complicado que Sánchez pueda ceder a todo. Pero la amnistía no la veo clara. ¿Le van a dar legalidad al referéndum del 1 de octubre, que fue lo que pidió Puigdemont?

En otros momentos de la historia se aprobó una ley de amnistía.

Porque veníamos de una dictadura. Ahora vivimos en una democracia y ellos querían saltarse las urnas y la democracia. Ellos han vendido en Cataluña que España es un Estado opresor. Pero oprimido está el que piensa diferente a ellos en Cataluña. Creo que lo que se pretende hacer ahora es un error histórico que lo pagará España y se arrepentirá Sánchez.

Pero la situación nada tiene que ver con la de 2017; ahora la convivencia es mejor.

Cuando se acaba el 155, había bajado el suflé bastante. Nos fuimos y no había presión. Luego llegó Torra, pero se fue desinflando porque vieron que cuando el Estado reacciona, reacciona. Todos los partidos, el primero el PSOE, dijeron que por ahí no; que había que cumplir la ley.

¿Ve posible que algún diputado del PSOE facilite la investidura a Feijóo?

No, cero. Pero hay que reconocer que esta cuestión es muy compleja y no es cuestión de dinero, como se cree desde Madrid. Esta gente no está a gusto con el encaje que hay ahora.

"Rubiales debe desaparecer por higiene política, democrática, social y feminista. Pero ya"

¿Hay que hacer otro encaje?

¿Pero cuál? Más competencias no les puedes dar. No son mayoría y, dentro de los independentistas, no todos quieren la independencia. El Estado no puede claudicar por el 1% de los votos.

Como exresponsable de la Liga, ¿qué opina del caso Rubiales?

Lo que hizo en la final del Mundial fue bochornoso del minuto 1 al 100. No solo fue el beso a Jennifer Hermoso; sino la actitud con todas las jugadoras. Hay abrazos y abrazos. Si el presidente de la federación te da un beso, no te puedes separar de él. Han pasado 20 días ya y Rubiales sigue sin estar inhabilitado. Debe desaparecer por higiene política, democrática, feminista y social. Pero ya.