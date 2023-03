¿Cómo se encuentra el equipo después de ganar al Breogán?

Genial, ya pensando en el próximo partido contra el Valencia.

¿Necesitaban una victoria así?

Cada victoria fuera de casa es importante y más en este momento con un calendario complicado.

¿Fue uno de los mejores partidos de la temporada?

No sé si lo fue, pero seguro que todos mostramos la reacción y la manera en la que queremos jugar.

Por números, fue su mejor partido personal en la ACB. ¿También lo sintió así por su juego?

No miro las estadísticas, nunca han sido importantes para mí. Mi único objetivo es intentar ayudar al equipo siempre.

16 puntos sin fallo, dos asistencias, dos recuperaciones, 20 de valoración… ¿Puede describir su primer cuarto?

Fue un gran cuarto, pero no me gusta poner el acento en mí, esto es un deporte de equipo.

¿Se siente el líder?

Desde que llegué en último lugar no me he sentido así. Pero estoy encantado de que tanto el equipo como el entrenador confíen en mí y yo pueda contribuir a ello.

¿El Casademont necesitaba un jugador de su experiencia?

La experiencia siempre es importante, pero sin química en el equipo no sirve de mucho. Es un equipo bastante joven y están ansiosos por aprender y me complace compartir mi conocimiento de esta manera, siempre podemos crecer juntos.

¿Está satisfecho con su juego? ¿Le gustaría mejorar algo?

Estoy satisfecho pero siempre hay margen de mejora.

Se entiende especialmente bien con los pívots, ¿es fácil jugar con Hlinason y Mekowulu?

Sí, tengo buena conexión con todos los jugadores altos, como puede verse en la pista. Me gusta jugar con ellos, son grandes muchachos y trabajamos muy bien, tenemos buena racha. Mara es el más joven y tiene un gran potencial, es el futuro del baloncesto español

Son tres bases en el equipo y, en algunos momentos, juegan dos a la vez. ¿Le gusta esa opción?

Sí, son muy buenas opciones porque nos ayudamos en la cancha, hay otra mente para la organización y una opción más para el juego de pick and roll.

Siempre se dice que el base es la extensión del entrenador en la pista. ¿Se entiende bien con Fisac?

Tengo buena comunicación con el entrenador y siempre conocemos nuestros roles.

¿Cuál debe ser el objetivo del equipo ahora? ¿Todavía hay peligro de descenso o ya se puede pensar en puestos europeos?

No miramos tan lejos en el futuro. Nuestra mente siempre está concentrada en el próximo oponente, vamos paso a paso. Si tenemos la oportunidad de una mejor posición, lucharemos seguro.

¿Por qué cree que el equipo está siendo tan irregular esta temporada y cómo puede solucionarse?

No he estado aquí antes de diciembre y es muy difícil dar una opinión al respecto. Pero una cosa es segura, que trabajamos duro y espero que terminemos la temporada satisfechos.

¿Qué le está pareciendo la ACB?

La Liga ACB está muy bien organizada, con equipos y un ambiente increíbles para jugar.

¿Le ha costado mucho adaptarse al equipo?

No, en absoluto. Me siento muy cómodo. También estoy acostumbrado a cambiar de club y de país.

¿Ha estado en clubs y equipos de Euroliga, qué le parece el Casademont como club?

El club está muy bien organizado y cuenta con grandes aficionados.

¿Ha encontrado lo que buscaba como jugador en Zaragoza?

He encontrado un nuevo desafío y me gusta estar aquí hasta el momento.