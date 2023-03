Zaragoza siempre ha sido una ciudad de baloncesto y ha contado con equipos femeninos de primer nivel jugando playoffs, Copas y Europa, pero este Casademont Zaragoza ha alcanzado el siguiente nivel. Es el equipo de la gente. Sus jugadoras han llegado al corazón de los aficionados, grandes y pequeños, y están viviendo lo que nunca les había sucedido en sus carreras profesionales. «Cuando empecé a jugar a baloncesto en Girona venía mucha gente pero aquí ha sido una pasada. Ves pabellones llenos pero ver el de Zaragoza lleno y ver cómo son con nosotras es súper reconfortante. Es que están muy implicados con nosotras, vas a comprar, vas por la calle y nos conocen, nos animan. Es una de las cosas por las que he renovado y por las que me siento súper a gusto aquí, por la afición», explica Helena Oma.

«He notado esa diferencia de cuando empezamos la temporada. Los resultados han ido acompañando pero al final el hecho de que te paren por la calle y te digan, ‘Lara, has enganchado a mi madre que no puede ir al pabellón pero lo ve desde casa’, a mí eso me enorgullece como jugadora. Y que los niños te tengan como referente es un orgullo», corrobora Lara González.

Por eso ambas, como toda la plantilla aragonesa, llevan meses soñando con esta semana, con ese momento en el que saldrán al Príncipe Felipe para medirse al Araski con las gradas casi llenas. «Va a ser un ambiente espectacular. Todo el mundo me dice 8.000 entradas, qué se puede decir. También creo que esta Copa no se merece menos, todo el mundo está haciendo un trabajo para visibilizar este deporte como se merece y esto es fundamental para que se viva este ambiente del baloncesto femenino», indica Lara González, que apura sus plazos para poder estar disponible tras su esguince de rodilla. «Tengo buenas sensaciones», dice.

Por eso, aunque ambas son ya todo unas veteranas con sus cinco Copas a sus espaldas, esperan esta con más ilusión que nunca. «Desde el principio de temporada, como equipo siempre soñamos entrar en la Copa pero en el momento que dijeron que iba a ser en Zaragoza para todas fue un notición y ahora veíamos que se estaba haciendo muy largo. Ver que ya es la semana de la Copa ya es ilusionante. Esta es mi quinta Copa y la afronto con la misma ilusión que la primera, así que con muchas ganas de que empiece», dice Oma.

«Es la más ilusionante. En las anteriores o era muy joven o me estaba consolidando como jugadora y esta es la que más ilusión me hace porque creo que estoy más madura como jugadora y persona. Y que sea aquí en Zaragoza con mi club pues me hace mucha, mucha ilusión», añade Lara. Ninguna ve un favorito claro al título y esperan un partido muy duro frente al Araski, porque así han sido en la Liga.

Pero el Casademont llega preparado. «Después del bache que tuvimos hace como tres semanas, he visto al equipo súper completo. Estos dos partidos nos han servido para llegar en las mejores condiciones a la Copa, no nos tiene que servir haber ganado de 30 para ir de sobradas, no tenemos que ir de eso y no somos así, pero en estos dos partidos he visto el mejor equipo de esta temporada», señala Lara González, que espera que en esta semana todo el mundo, jugadoras y aficionados, disfruten del espectáculo. Y que, si queda alguien por engancharse a este Casademont, lo haga definitivamente al equipo de la gente.