Aragón ha dado grandes nombres para la historia del baloncesto, pero nunca había tenido unos campeones del mundo. Hasta ahora, que ya tiene dos. Lucas Langarita y Álex Moreno conquistaron la gloria con la selección sub-19 en el Mundial de la categoría en un campeonato perfecto, con pleno de victorias y triunfo final contra Francia (73-69) en la prórroga, inscribiendo así su nombre en el libro de oro del baloncesto en la comunidad. El único aragonés que tenía una medalla mundial era Rafa Vidaurreta, bronce en 1995 en el primer podio de la selección. El verano pasado, el propio Langarita y Aday Mara lograron la plata en el Mundial sub-17.

«Estamos muy contentos de poder representar a Aragón en un campeonato del Mundo y muy orgullosos de ser los primeros aragoneses», asegura Álex Moreno nada más aterrizar en Madrid. Tras una pequeña celebración en Debrecen el domingo, la selección fue recibida por un grupo de aficionados en Barajas y ayer tuvo la cena conmemorativa con la Federación.

Los móviles echaban humo. «Muchos mensajes, mucha gente querida que te escribe, que te apoya en todo lo que haces, en las partes buenas y en las malas, y cuando logras una cosa como esta se nota y se ve toda la gente que te apoya día a día», apunta Moreno. «Ahora mismo aún no me creo lo que hemos conseguido. Estoy un poco en shock, la verdad, la gente nos da la enhorabuena por la calle y es increíble ver lo que hemos logrado con nuestro trabajo», añade Lucas Langarita.

Moreno está especialmente contento con su medalla. Y es que pudo haberse perdido esta cita. «Al final tuve la oportunidad de ir al Mundial. Estuve lesionado justo antes pero Dani Miret y todo el staff confiaron en mí y estoy muy contento, la verdad, de haber podido aportar mi granito de arena a este gran equipo», indica. Langarita también está más que satisfecho, aunque no tuviera su mejor día en la final.

«Estoy muy contento con lo que he podido ayudar al equipo en la fase de grupos, octavos, cuartos, semifinales. En la final no estuve tan atinado pero creo que hice un buen trabajo al principio del torneo y estoy muy contento», resume el zaragozano, que ha firmado 10,7 puntos, 3,7 rebotes, 3,3 asistencias (top15 del Mundial) y 10,4 de valoración.

Para él, además, supone engrosar un año magnífico en el que ha debutado en la ACB y ha logrado el bronce en el Campeonato de España júnior, pero no es el broche, porque en menos de una semana se unirá a la selección sub-18, donde están los también aragoneses Aday Mara y Bruno Vidarte, para disputar el Europeo de la categoría. Su palmarés se completa con la plata en el Mundial sub-17 del verano pasado. Casi nada.

Un año inolvidable

«Estoy viviendo unas experiencias este año que son increíbles. Tanto mi debut, que creo que es lo mejor que me ha pasado este año, como quedar terceros con el equipo y ahora ganar el oro Mundial», indica Langarita, feliz aunque sus vacaciones sean muy cortas. «Ahora tengo creo que seis días y ya me concentraré en Logroño. Vivir estas experiencias no tiene precio».

El torneo de España ha sido perfecto, inmaculado, de victoria en victoria hasta el triunfo final. «La verdad es que nos hemos preparado mucho todo el equipo durante el mes que hemos estado concentrados. Hemos mantenido una actitud seria durante todo el torneo y es lo que nos permitido al final llegar con un gran nivel a la final y conseguir la victoria», explica Álex Moreno.

«No hemos perdido contra nadie. El mayor susto fue en la final que no jugamos buen partido pero al final pudimos sacarlo, que es lo que cuenta. Da igual ganar por uno que por veinte, lo importante es ganar», explica Langarita, que da especial valor a haber ganado en el peor partido. «Creo que tiene mérito doble porque no hicimos un buen partido pero supimos sacarlo adelante», añade. A Álex Moreno no le sorprendió que la final fuera el duelo más disputado. «Por supuesto, al final es una final de un Campeonato del Mundo júnior y se sufre y se gana en detalles», indica.

Es la segunda medalla de oro de España en un Mundial júnior después de la que lograron en 1999 los Navarro, Gasol, Reyes, Cabezas y compañía. «Es un gran orgullo saber que has conseguido algo que también consiguieron grandes nombres como Gasol o Navarro. Estamos muy contentos todos, muy orgullosos y a disfrutar lo conseguido», indica Moreno. «Nos comparan con ellos pero la verdad es que aún no estamos a su nivel», añade Langarita.