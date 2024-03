Finn Delany: "Es una oportunidad única que no podía dejar pasar"

Finn Delany ha sido presentado en la mañana de hoy como nuevo jugador del Casademont Zaragoza donde ha mostrado su energía y ganas de poder brillar y ayudar a su nuevo club, así como su disposición de poder debutar este domingo en el pabellón Príncipe Felipe. El ala-pívot neozelandés, de 28 años, ha posado con su nueva camiseta y ha querido expresar sus ganas de jugar en una liga nueva para él. "Es un gran paso en mi carrera y estoy muy agradecido de llegar aquí", ha señalado.

El jugador, que llegó a principios de esta semana a la capital aragonesa, ya ha tenido la oportunidad de hablar con el que es su nuevo entrenador, Porfirio Fisac, que le ha comentado lo que espera y desea que aporte al equipo. "He tenido la suerte de poder hablar con el mister en las primeras sesiones de entrenamiento. Me ha comentado que, con mi energía y juego, voy a ayudar mucho al equipo en este final de temporada", ha apuntado Finn Delany.

Procedente del New Zealand Breakers de la NBL, donde ha promediado 9,2 puntos y 3,8 rebotes, la liga en su país finalizó hace unos meses, pero Finn se ve en una buena forma física y con ganas de poder debutar el domingo. "Me siento físicamente perfecto y con ganas de saltar a la cancha. Vine hace cinco días a Zaragoza tras un largo viaje, pero he tenido buenas sensaciones en los entrenamientos", ha explicado.

En cuanto supo el interés del conjunto rojillo en hacerse con sus servicios, el neozelandés no tardo ni un minuto en compartir impresiones y hablar con Isaac Fotu, compatriota de Delany y exjugador de Casademont Zaragoza durante dos temporadas. "Isaac es un buen amigo y lo conozco desde hace tiempo. Tuve la oportunidad de poder hablar con él antes de llegar aquí. Me comentó lo bueno de la ciudad y del club", ha comentado con una sonrisa.

Para el nuevo alero rojillo, esta será su segunda aventura en el baloncesto europeo tras defender los colores del Telekom Bonn alemán donde consiguió levantar el trofeo de la Basketball Champions League. "Para mí es algo increíble estar en España. Nací en Nueva Zelanda, pero desde pequeño he visto baloncesto de ACB", ha expresado.

Al ser cuestionado sobre la mala racha que atraviesa el equipo y de cómo ve a la plantilla, con una victoria en los últimos cuatro encuentros de la competición doméstica que le ubican con una renta de tres partidos sobre los puestos de descenso, el neozelandés se ha mostrado confiado en poder brindarle una victoria a su nueva afición. "He visto al equipo con energía y con ganas de que llegue el encuentro del fin de semana. He podido apreciar ese ánimo de poder volver a conseguir una victoria cuanto antes", ha explicado el ala-pívot.

En principio, Finn Delany podría tener minutos este domingo en el partido que enfrentará a su equipo en el pabellón Príncipe Felipe contra el Zunder Palencia (17.00 horas). Un choque de máxima importancia para poner tierra de por medio con el descenso y cortar la racha de tres derrotas seguidas en Liga Endesa.