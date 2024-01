La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Zaragoza notificó el viernes por la tarde a José Gersain Pino Nieto (Colombia, 1971) su absolución con respecto del delito de homicidio en grado de tentativa del que se le acusaba por intentar clavarle un cuchillo a su exmujer. Sí le condenaban los magistrados a 15 meses de cárcel al considerar que este episodio era constitutivo de un delito de amenazas, de tal modo que ese mismo día fue puesto en libertad porque ya sumaba 18 meses en prisión provisional. Apenas 48 horas después, volvía a ser detenido por el Cuerpo Nacional de Policía al desprenderse del dispositivo de control telemático que permite velar por el cumplimiento de la orden de alejamiento de 300 metros con respecto a la víctima.

Fue una dotación de la Brigada de Seguridad Ciudadana de la Jefatura Superior de Policía de Aragón la que detuvo a este colombiano de 52 años el domingo por la tarde una vez que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado fueron conocedores de que se había desprendido del dispositivo. Lo hizo por un plazo de doce horas y, al mismo tiempo, otra patrulla de la Guardia Civil velaba por la protección de la víctima porque el sistema Viogén revelaba un nivel de riesgo alto. Fue puesto en libertad tras pasar a disposición judicial ante el Juzgado de Instrucción número 12 de Zaragoza, en funciones de guardia, y ahora se le imputa un delito de quebrantamiento de condena.

Su nombre ya era conocido para los investigadores porque su currículum delictivo contabilizaba una anterior condena de 2019 por un delito de maltrato en el ámbito de la violencia de género. Desde el pasado viernes suma una nueva sentencia condenatoria en este mismo ámbito, en este caso, por un episodio que se remonta a junio de 2022 y que finalizó con un cuchillo clavado en la pared. La víctima explicó al tribunal provincial, presidido por el magistrado Alfonso Ballestín, que la citada cuchillada iba dirigida al cuello –«me levantó de la cama y me quité cuando iba a clavármelo; quedó marcado en la pared, en la zona del cuello», declaró en el juicio–, si bien la pudo zafarse con un movimiento evasivo.

No obstante, los magistrados razonan en la sentencia que no existió «dolo homicida» en la acción de Pino Nieto, por lo que los hechos no pueden ser constitutivos de un delito de homicidio en grado de tentativa. «El pinchazo con el cuchillo utilizado por el acusado se produjo en la pared, no en una zona corporal que, de haberla alcanzado, podría haber generado ciertamente un riesgo vital», exponen los firmantes del fallo. «Si tenemos en cuenta el contexto descrito por ella misma, encontrándose con su bebé en brazos, parece evidente que, si hubiera existido intención de matar, el propósito se habría logrado con solo dirigirlo hacia su cuerpo tras haber errado esa primera vez», justifican los mismos. «El tribunal alberga dudas sobre esa intención de matar y es por tal motivo que, a partir de la exigencias del principio in dubio pro reo, consideramos que únicamente actuó con ánimo de amedrentar e infundir miedo a la víctima», añaden.

Por todo ello, este colombiano de 42 años fue condenado a 15 meses de cárcel como autor de un delito de amenazas con la concurrencia de la agravante de parentesco y de la atenuante de anomalía o alteración psíquica. El fallo también recoge una orden de alejamiento de 300 metros durante cuatro años y el pago de la mitad de las costas procesales. Inicialmente, el ministerio fiscal y la acusación particular a cargo de María Floría solicitaban una pena de siete años y medio de cárcel por un primer delito de homicidio en grado de tentativa y otros 18 meses de prisión por un segundo delito de amenazas.