La III Guerra Mundial, la llegada de los drones a los conflictos, la Inteligencia Artificial y la presencia de la información internacional en los medios de comunicación han centrado esta tarde el XXI encuentro 'Periodismo de Altura' celebrado en la localidad oscense de Castejón de Sos, un espacio en el que han intervenido seis profesionales y ex corresponsales de diferentes partes del mundo.

El primer tiempo de esta cita periodística, coordinado por el ex embajador de España en Irak Hansi Escobar, se ha centrado en la guerra de Ucrania y en la irrupción de las nuevas tecnologías en la guerra, dos cuestiones que han sido debatidas por el cámara de TVE Miguel Ángel de la Fuente, el reportero Óscar Mijallo y el ex corresponsal en Jerusalén y París Francisco Forjas.

De la Fuente, quien ha obtenido el premio Cirilo Rodríguez 2023 y ha filmado conflictos como el de Ucrania, ha considerado que "todas las guerras empiezan por una mesa de negociación" y que "cada diez años tiene que haber una guerra en el mundo que limpie". "Es así, no lo podemos obviar", ha sopesado.

Por su parte, Forjas ha reconocido no saber "qué les pasa por la cabeza" a muchos países durante una guerra, pero ha señalado que en el conflicto ucraniano, Europa ha tomado la opción "más cautelosa y adecuada teniendo en cuenta el apoyo social, económico y de armamento que está haciendo".

En este sentido, Mijallo, para el que la Guerra de Ucrania es la "reactivación de la Guerra Fría" y la "fase dos" de la Operación Crimea, ha asegurado que "si Ucrania deja de luchar, desaparece" porque Rusia mantiene "su vocación imperial de querer recuperar el terreno perdido".

No obstante, el también ex corresponsal en Oriente Medio, quien ha remarcado la importancia de "no deshumanizar las crónicas, pero sí poner distancia con la noticia", ha disgregado que hay dos tipos de ataque en los conflictos, "los propagandísticos para decir que están ahí y los que van en contra de los suministros o de combustible y que hacen daño".

Sin embargo, Mijallo ha remarcado que la guerra entre este país y Rusia ha evolucionado "bastante" ya que "los ucranianos estaban preparados", una idea a la que se ha sumado su compañero cámara De la Fuente, para quien esta guerra sería la del 5G y la de los drones, "capaces de llegar a sitios a los que antes no teníamos acceso".

Por otro lado, la directora de TVE en Aragón, Beatriz Barrabés, ha sido la encargada de guiar la conversación 'Los cambios en el mundo vistos con lupa local', en el que han intervenido el corresponsal de ABC en Washington David Alandete, el ex corresponsal en Asia David Jiménez y el ex corresponsal en Rabat y México Manuel M. Cascante.

David Jiménez, para quien "el mundo está más interconectado que nunca", ha solicitado a los medios de comunicación que "presten atención a lo que pasa fuera" a pesar de que "cada vez seamos un país más polarizado" y la política cuente con "tanta energía, espacio y ruido".

"Muchas veces estamos centrados en nuestras batallas políticas y los problemas de los dirigentes son muy pequeños comparados con los del mundo. Es una pena que los medios den la espalda a la información internacional", ha valorado.

En cambio, Cascante ha asegurado que Ucrania sí tiene presencia en los medios de comunicación y ha remarcado que aquello que sucede más allá de las fronteras "debe ser más urgente porque repercute en nuestro día a día, en las regiones".

Del mismo modo, David Alandete, quien ha esgrimido que "la veteranía en el periodismo cuenta", ha subrayado que la labor del periodismo es "recordar constantemente que hay un conflicto que, aunque hayamos interiorizado, sigue existiendo".

"Aunque a la gente no le interese, hay que contárselo. Como periodistas a veces erramos en saber qué es lo importante y la información internacional peca de ser una hermana pequeña. Hay que cambiarlo", ha dicho.

No obstante, Jiménez, quien ha apoyado que "el periodismo no solo es un objeto de hacer dinero sino un proyecto intelectual, moral y de servicio público", ha explicado que "ahora se ha confundido entretenimiento con información", a pesar de que "hacer información interesante es una cosa y distorsionar la información para hacer un espectáculo otra".

Asimismo, este encuentro, según su coordinador y corresponsal en Bruselas, Enrique Serbeto, sirve para "hacer que lo internacional llegue a lo local" y, de esta forma, Castejón de Sos también se convierte en "el centro del mundo por un momento y su gente siente que asiste en primera fila a la actualidad".