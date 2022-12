La programación de El fin de los días perdidos termina este sábado después de una intensa agenda llena de danza contemporánea que ha llegado a más de una quincena de municipios de la Comarca Central de Zaragoza. Los encargados de poner el broche final serán Iron Skulls Co y Ana Continente Danza en la plaza Constitución de Fuentes de Ebro, desde las 12.00 horas.

Ana Continente Danza representará la pieza 'Huecos' que junto a Pilar Almalé a la viola de gamba narran a través de un mensaje multidisciplinar la vida de la peculiar artista Artemisia Gentileschi, que, asombrosamente, está llena de paralelismos con la actualidad. Dos artistas, mujeres, de diferentes generaciones y diferentes formaciones, unen música barroca en directo y danza contemporánea para revivir el espíritu de esta gran mujer que, silenciosamente, cambió la historia de la pintura, e impulsó la visibilidad de la mujer en nuestra complicada historia vital.

La pieza de Iron Skulls Co

'Kintsugi' de Iron Skulls Co recibe su nombre de una técnica japonesa de reparación de objetos que se remonta al siglo XV y una filosofía que plantea que las fisuras y las reparaciones forman parte de la historia de un objeto y no hay que esconderlas. Iron Skulls Co. se sumerge en formato de quinteto en la búsqueda de la relación entre técnica, belleza e imperfección a través de la danza.

Los municipios de la Comarca Central de Zaragoza han celebrado la danza y el movimiento a través de una cuidada programación de danza contemporánea desde el pasado 4 de noviembre. Bajo el lema El fin de los días perdidos, quince compañías aragonesas y nacionales de diferentes estilos y géneros han tomado los espacios públicos de los municipios que conforman la Comarca Central de Zaragoza: Alfajarín, Cadrete, Cuarte de Huerva, El Burgo de Ebro, Fuentes de Ebro, Jaulín, La Puebla de Alfindén, María de Huerva, Nuez de Ebro, Osera de Ebro, Pastriz, San Mateo de Gállego, Utebo, Villamayor de Gállego, Villanueva de Gállego y Zuera.